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FreeBreatney: дивіться трейлер документального фільму про опіку Брітні Спірс
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У мережі з'явився трейлер нового документального фільму про опіку відомої співачки Брітні Спірс. Фільм The New York Times розповість про кар'єрний зліт співачки та суперечки з приводу її ментального здоров'я. Фільм з'явиться на американському каналі FX і на стрімінговому сайті Hulu 5 лютого.
Батько Брітні, Джеймі Спірс, був опікуном дівчини протягом 12 років через побоювання з приводу її психічного здоров'я.
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У листопаді 2020 року зірка не змогла відсудити своє майно і маєток в опікуна. Фанати співачки очолили рух #FreeBritney. Вони вважають, що опікун контролює зірку проти її волі.
Фільм обіцяє переосмислити кар'єру співачки та представить нові факти про рух, навколо якого об'єдналося безліч її фанатів. У 30-секундному трейлері знайомі Брітні розповідають про огидне поводження зі співачкою і кажуть, що зірка погодилася на опікунство, але не думала, що це триватиме так довго.
Ще підлітком Брітні Спірс домоглася великого успіху завдяки дебютному альбому "...Baby One More Time". У 2020 році співачка випустила раніше невидану пісню на честь свого 39-річчя. А також Брітні Спірс виклала в мережу новий трек під назвою "Matches". Композицію вона записала спільно з гуртом Backstreet Boys. Сингл увійшов у перевидання 9 студійного альбому "Glory", реліз якого відбувся 4 грудня.
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