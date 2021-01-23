Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

FreeBreatney: дивіться трейлер документального фільму про опіку Брітні Спірс

  • 12
Дивіться трейлер фільму про Брітні Спірс - фото 1
Дивіться трейлер фільму про Брітні Спірс

У мережі з'явився трейлер нового документального фільму про опіку відомої співачки Брітні Спірс. Фільм The New York Times розповість про кар'єрний зліт співачки та суперечки з приводу її ментального здоров'я. Фільм з'явиться на американському каналі FX і на стрімінговому сайті Hulu 5 лютого.

Батько Брітні, Джеймі Спірс, був опікуном дівчини протягом 12 років через побоювання з приводу її психічного здоров'я.

Це цікаво: Біллі Айліш заспівала іспанською у кліпі Lo Vas A Olvidar

У листопаді 2020 року зірка не змогла відсудити своє майно і маєток в опікуна. Фанати співачки очолили рух #FreeBritney. Вони вважають, що опікун контролює зірку проти її волі.

Фільм обіцяє переосмислити кар'єру співачки та представить нові факти про рух, навколо якого об'єдналося безліч її фанатів. У 30-секундному трейлері знайомі Брітні розповідають про огидне поводження зі співачкою і кажуть, що зірка погодилася на опікунство, але не думала, що це триватиме так довго.

Ще підлітком Брітні Спірс домоглася великого успіху завдяки дебютному альбому "...Baby One More Time". У 2020 році співачка випустила раніше невидану пісню на честь свого 39-річчя. А також Брітні Спірс виклала в мережу новий трек під назвою "Matches". Композицію вона записала спільно з гуртом Backstreet Boys. Сингл увійшов у перевидання 9 студійного альбому "Glory", реліз якого відбувся 4 грудня.

Читайте також: Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу

Джерело: BBC
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 753
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2433
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2775060
Загрузка...
Новини