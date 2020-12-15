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Такого ніхто не очікував: Брітні Спірс записала пісню з Backstreet Boys

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Слухайте дует Брітні Спірс і Backstreet Boys - фото 1
Слухайте дует Брітні Спірс і Backstreet Boys / gettyimages

А 2020 рік таки уміє дивувати. От на днях популярна співачка Брітні Спірс записала пісню з бойзбендом Backstreet Boys. Не очікували? От і ми не думали, що це взагалі можливо. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Співачка Брітні Спірс виклала в мережу новий трек під назвою "Matches". Композицію вона записала спільно з гуртом Backstreet Boys. Сингл увійшов у перевидання 9 студійного альбому "Glory", реліз якого відбувся 4 грудня.

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Britney Spears, Backstreet Boys – Matches: слухайте онлайн несподіваний дует

Крім колаборації з Backstreet Boys лімітований розширений альбом містить ще 22 композиції, серед яких ремікси на "Mood Ring" і трек "Swim In The Stars", який співачка представила на початку місяця. Як бонус до платівки додаються зображення, які не потрапили до оригінального релізу.

Альбом "Glory" вийшов у 2016 році й став 9 альбомом Брітні Спірс. У лонгплей увійшли 12 композицій. Платівка дебютувала з третього рядка у чарті Billboard 200 з тижневими продажами в 111 тисяч копій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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