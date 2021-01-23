Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу

  • 2
Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

У новому приквелі Гри престолів глядачеві розповідатимуть про сіра Дункана високого і молодого Ейгона Таргарієна.

Відомий серіал Гра престолів, який став улюбленим для багатьох людей з різних куточків світу, продовжиться.

І ще: Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix

Телеканал HBO випустить ще один приквел серіалу. Таку інформацію повідомляє видання Variety. Приквел буде заснований на серії фентезійних новел про Дунка і Егга Джорджа Мартіна.

Як повідомляє ресурс, кожна серія триватиме близько години. Скільки серій випустять, поки невідомо. У цій частині серіалу мова піде про пригоди сера Дункана високого (Дунк) і молодого Ейгона Таргарієна (Егг). Події, які будуть відображені в серіалі, розвиваються за дев'яносто років до подій, які глядачі могли спостерігати в Грі престолів. Коли почнеться робота над екранізацією, поки невідомо.

Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу - фото 444458

Це цікаво: Netflix продовжив серіал Бріджертони на другий сезон: перший тизер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 8902
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 737
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2406
Загрузка...
Новини