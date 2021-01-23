Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу

У новому приквелі Гри престолів глядачеві розповідатимуть про сіра Дункана високого і молодого Ейгона Таргарієна.

Відомий серіал Гра престолів, який став улюбленим для багатьох людей з різних куточків світу, продовжиться.

І ще: Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix

Телеканал HBO випустить ще один приквел серіалу. Таку інформацію повідомляє видання Variety. Приквел буде заснований на серії фентезійних новел про Дунка і Егга Джорджа Мартіна.

Як повідомляє ресурс, кожна серія триватиме близько години. Скільки серій випустять, поки невідомо. У цій частині серіалу мова піде про пригоди сера Дункана високого (Дунк) і молодого Ейгона Таргарієна (Егг). Події, які будуть відображені в серіалі, розвиваються за дев'яносто років до подій, які глядачі могли спостерігати в Грі престолів. Коли почнеться робота над екранізацією, поки невідомо.

Це цікаво: Netflix продовжив серіал Бріджертони на другий сезон: перший тизер