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Біллі Айліш заспівала іспанською у кліпі Lo Vas A Olvidar

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Біллі Айліш представила кліп на іспаномовну пісню - фото 1
Біллі Айліш представила кліп на іспаномовну пісню

Новий трек Lo Vas a Oldinar ("Ти станеш старшим") незвичайний для Біллі Айліш. Адже культова американська поп-зірка заспівала його іспанською мовою, у дуеті зі співачкою з Мадрида Розалією. І фактично дебютувала у новому для себе жанрі.

Це дуже красива, повільна, трагічна композиція. Палка, вільна, зі стурбованими вокалізами й з використанням, часом, прийомів етнічної та класичної музики. Тож Біллі Айліш уміє співати не лише у стилі R&B. Дивіться кліп Lo Vas a Oldinar на Радіо МАКСИМУМ!

Це цікаво: Ейфорія: HBO випустив трейлер другого спеціального епізоду серіалу

Billie Eilish, ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar, дивіться новий кліп співачки:

Пісня Lo Vas a Olvidar стане саундтреком до серіалу режисерів Сема Левінсона і Піппи Б'янко "Ейфорія". Його перший сезон показали у 2019 році.

Дія підліткової драми (дуже корисної й для батьків) переповідає про повернення 17-річної Ру Беннетт з реабілітаційної клініки. Дівчина намагалася вирватися з колишнього замкнутого кола завдяки новій дружбі та любові. І ось уже 22 січня – старт нового сезону "Ейфорії".

На підтримку синглу Lo Vas a Olvidar Біллі Айліш і Розалія випустили дуже гарний, поетичний і метафоричний кліп, по суті зігравши у ньому переконливі кіноролі. Напевно, це відео багатьом захочеться переглянути ще не раз.

Читайте також: "Люди думали, що я зла": зірка Ейфорії дала інтерв'ю та знялася для журналу GQ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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