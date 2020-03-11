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Карантин Коронавірус

Foals – Wash Off: дивіться кліп, в якому вчать правильно мити руки

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Цей кліп вчить мити руки правильно - фото 1
Цей кліп вчить мити руки правильно

Коронавірусу новий відеокліп присвятив британський гурт Foals. У новій відеороботі колектив вирішив наочно показати, як правильно мити руки, аби не підхопити коронавірус. Дивіться та вчіться разом з нами!

Британський гурт Foals представив кліп на пісню Wash Off з альбому Everything Not Saved Will Be Lost.

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У зв'язку з епідемією коронавірусу музиканти вирішили продемонструвати у своєму новому відео, як правильно мити руки, щоб уберегтися від інфекції.

У 40-секундному ролику на повторі демонструються всі етапи цієї гігієнічної процедури: спочатку потрібно намочити руки, потім взяти мило, протягом 20 секунд ретельно розтирати піну, після чого витертися одноразовим рушником. Цим же рушником рекомендується закривати кран, аби не підхопити бацили знову.

Foals – Wash Off – дивіться, як правильно мити руки в новому відео гурту:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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