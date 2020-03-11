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Карантин Коронавірус

До та після карантину: дивіться, як змінилась площа Святого Петра у Римі

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Площа Святого Петра у Римі – популярне місце для туристів - фото 1
Площа Святого Петра у Римі – популярне місце для туристів

Коронавірус вносить свої корективи. Причому, найбільше через нього страждає саме туристична галузь. Принаймні це наочно доводить відеопорівняння шалено популярної площі Святого Петра у Римі. Дивіться, як вона виглядала до карантину, а також після його введення.

Площа Святого Петра і базиліка Святого Петра у Ватикані були закриті для туристів після того, як прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що вся країна з 10 березня щонайменше на три тижні переходить у режим карантину через епідемію нового коронавірусу.

До теми: В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає

"Червона зона", яка досі об'єднувала 26 провінцій Північної Італії, була поширена на всю країну. Фактично це означає, що жителям заборонено покидати будинки без особливої ​​причини (причиною може бути робоча необхідність або стан здоров'я, що вимагає термінового втручання лікарів).

Усі спортивні й інші публічні заходи скасовані. Ресторани і бари працюватимуть у режимі з 10 до 18 години, якщо вони зможуть забезпечити дистанцію між відвідувачами не менше 1 метра.

А саме так виглядає площа Святого Петра у Римі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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