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Флагманський vivo Nex 3 протестували в AnTuTu: результати вас однозначно вразять

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Vivo Nex 3 потішив технічними характеристиками - фото 1
Vivo Nex 3 потішив технічними характеристиками

Практично відразу після анонсу смартфона vivo Nex 3 у мережі з'явилися результати тестування флагманського апарату в популярному мобільному бенчмарку. Примітно, що випробування проводилося в новій версії AnTuTu, яка вже змінила баланс сил на ринку Android-гаджетів.

Під час тестування в AnTuTu (версія 8.0.9) Vivo Nex 3 набрав 493 787 "папуг" – суттєвий результат за мірками Android-смартфонів.

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Випробування проходила модель з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті: версія з 12 ГБ оперативки ймовірно матиме дещо вищу оцінку. Нова версія AnTuTu, як повідомлялося раніше, враховує також обсяг накопичувача пристрою при формуванні підсумкової оцінки продуктивності.

Флагманський vivo Nex 3 протестували в AnTuTu: результати вас однозначно вразять - фото 355515

Апарат побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 855 Plus і оснащений швидким накопичувачем UFS 3.0. Новинка отримала вигнутий з боків "екран-водоспад" з вбудованим сканером відбитків пальців, просунуту потрійну камеру з роздільною здатністю основного датчика 64 Мп, фронталку на висувному механізмі та місткий акумулятор на 4500 мАг.

Дата початку продажів і ціна vivo Nex 3 на українському ринку будуть оголошені пізніше.

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Джерело: Gizmochina
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