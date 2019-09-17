Флагманський vivo Nex 3 протестували в AnTuTu: результати вас однозначно вразять

Практично відразу після анонсу смартфона vivo Nex 3 у мережі з'явилися результати тестування флагманського апарату в популярному мобільному бенчмарку. Примітно, що випробування проводилося в новій версії AnTuTu, яка вже змінила баланс сил на ринку Android-гаджетів.

Під час тестування в AnTuTu (версія 8.0.9) Vivo Nex 3 набрав 493 787 "папуг" – суттєвий результат за мірками Android-смартфонів.

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Випробування проходила модель з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті: версія з 12 ГБ оперативки ймовірно матиме дещо вищу оцінку. Нова версія AnTuTu, як повідомлялося раніше, враховує також обсяг накопичувача пристрою при формуванні підсумкової оцінки продуктивності.

Апарат побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 855 Plus і оснащений швидким накопичувачем UFS 3.0. Новинка отримала вигнутий з боків "екран-водоспад" з вбудованим сканером відбитків пальців, просунуту потрійну камеру з роздільною здатністю основного датчика 64 Мп, фронталку на висувному механізмі та місткий акумулятор на 4500 мАг.

Дата початку продажів і ціна vivo Nex 3 на українському ринку будуть оголошені пізніше.

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