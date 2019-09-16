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Xiaomi представила Mi9 Lite: пристойна автономність та NFC за розумні гроші
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Компанія Xiaomi офіційно представила за межами Китаю Lite-версію флагманського смартфона Mi9. Новинка отримала потрійну основну камеру, сканер відбитків пальців, вбудований в екран, місткий акумулятор з підтримкою швидкої зарядки та модуль NFC.
Як і передбачалося, Xiaomi Mi9 Lite – повна копія Xiaomi CC9, що вийшов у липні цього року. Смартфони ідентичні як зовні, так і в плані технічних характеристик. Поставляється пристрій з глобальної версією фірмової прошивки MIUI 10 на базі операційної системи Android 9 Pie.
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Технічні характеристики Xiaomi Mi9 Lite:
- Дисплей: 6,39", Samsung AMOLED, Full HD +, DC Dimming, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: Snapdragon 710, 8 ядер, 10-нм, 2,2 ГГц, графіка Adreno 616
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ, LPDDR4X
- Накопичувач: 64/128 ГБ, UFS 2.1
- Основна камера: потрійна, 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.79) + 8 Мп (ширококутний об'єктив, 118 °) + 2 Мп (датчик глибини)
- Фронтальна камера: 32 Мп, f / 2.0
- Акумулятор: 4030 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт
- Зв'язок: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), 4G LTE, NFC (підтримка Google Pay), ІЧ-порт, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС
- Аудіо: підтримка Hi-Res Audio, 3,5-мм роз'єм
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання облич
- Габарити: 156,8 х 74,5 х 8,67 мм
- Вага: 179 грамів
В Європі версія на 4 + 64 ГБ коштуватиме € 319, а варіант на 6 + 128 ГБ – € 349. У продаж смартфон надійде 20 вересня. Про доступність Mi9 Lite в Україні поки немає інформації. До слова, наразі Xiaomi Mi9 (6+64 ГБ) можна купити в нашій країні за 9 999 гривень. Хоч у нього не найкращий акумулятор, але процесор і камера – топові.
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