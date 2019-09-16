Vivo Nex 3: перший у світі смартфон з екраном-водоспадом і 5G

Компанія Vivo представила в Шанхаї свій новий флагман – Vivo Nex 3. Це перший смартфон з екраном-водоспадом з двома версіями – з підтримкою 5G і без неї. Новинка вас однозначно вразить!

Vivo Nex 3 отримав великий 6,89-дюймовий POLED-дисплей Waterfall FullView з роздільною здатністю Full HD +. Завдяки загнутим краям створюється ефект "водоспаду": текст і зображення на екрані буцімто стікають вниз по корпусу. Звичайно, питання з надійністю такої конструкції поки залишається відкритим.

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Дисплей займає 99,6% площі передньої панелі. Все завдяки відсутності кнопок і вирізів: фронтальна камера розмістилася в висувному блоці, а фізичні кнопки замінили на сенсорні зі зворотним тактильним відгуком. Сканер відбитків пальців підекранний.

Смартфон отримав топові характеристики та 5G

Усередині встановлений топовий процесор Snapdragon 855+, 8/12 ГБ оперативної пам'яті, до 256 ГБ сховища й акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 44 Вт. А випарна камера системи охолодження не дозволить смартфону нагрітися навіть при інтенсивному використанні мереж п'ятого покоління.

Також "в ​​комплекті" NFC, флеш-пам'ять UFS 3.0, технологія подвійного прискорення WLAN, яка дозволяє використовувати дві різні мережі Wi-Fi одночасно, 3,5 мм роз'єм для навушників і Hi-Fi-чип AK4377A.

Екран у новинки максимально загнутий

Фронтальна камера тут 16-мегапіксельна (f / 2,09). Основна камера потрійна: 64 Мп сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 (f / 1,8), 13 Мп ширококутна камера (f / 2,2) і 13 Мп оптична зум-камера (f / 2,48). Три основні камери розташовуються на круглій панелі, що відтворює класичну систему "Місячного кільця".

За версію з 4G і 8/128 ГБ пам'яті просять $ 707 (€ 641). 5G-версія обійдеться дорожче: 8/256 ГБ – $ 810 (€ 730), 12/256 ГБ – $ 877 (€ 800).

Відсьогодні Vivo починає приймати замовлення на новинку, а її продажі стартують 21 вересня.

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