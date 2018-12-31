Фінансовий гороскоп на січень 2019 року для всіх знаків Зодіаку

Фінансовий гороскоп на січень 2019 року передбачає сприятливі або несприятливі моменти для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на цей місяць та чим здивує доля цього місяця!

У цьому зодіакальному калейдоскопі ви дізнаєтесь, чого очікувати від другого зимового місяця чи, можливо, очікувань краще не мати взагалі? На яку перспективу приречений розпочатий бізнес, та як впоратися з проблемами? Про це та багато іншого дізнавайтеся з нашого фінансового гороскопа.

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Фінансовий гороскоп на січень 2019 року:

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Гороскоп для Овна

"Мрії не працюють, поки ви не працюєте" (Стівен Кові) Якщо кому і вдасться поліпшити своє матеріальне становище у січні, то це однозначно Овнові. Представникам цього знака Зодіаку астрологи активно пророкують захмарне збільшення грошового капіталу. Однак чекати манни небесної точно не варто, адже в очікуванні ми марнуємо матеріал з якого зроблене життя – час. Тому в перший місяць нового року візьміть на озброєння два правила, які на думку астрологів допоможуть вам стати фінансово успішною людиною, а комусь і фінансово незалежною: продуктивна робота та оперативність. Саме колаборація здавалося б таких простих життєвих принципів і стане рушійною силою на шляху до захмарного збагачення. Астрологи закликають акумулювати всі зусилля і фінансово успішним представникам цього зодіакального кола. Пам’ятайте: збільшення грошового капіталу у 2018 році є ніщо інше, як результат докладених зусиль. У новому році продовжуйте у такому ж дусі.

Гороскоп для Тільця

"Якщо немає своєї мети в житті, доводиться працювати на того, у кого вона є" (Леонардо Ді Капріо)

Переломний період очікує на Тельців у січні. Бажання змінити своє життя та розірвати замкнене коло буде сильнішим, аніж страх втрати те, що є. Однак на цьому роздоріжжі важливо не схибити. Зробити це можна лише шляхом ретельного самоаналізу, який допоможе правильно розставити акценти, а відтак зрозуміти: чи потрібно змінювати своє життя, чи, можливо, вам цілком комфортно й так.

Рік, що минув був досить не простим для більшості Тельців, адже їм так і не вдалося реалізувати поставлені мрії та досягнути бажаних вершин, зокрема фінансових. Проте засмучуватися не варто: зірки у році новому підготували для вас багато сюрпризів. У другий місяць зими ви, швидше за все, зміните роботу, адже закривати очі на суцільну несправедливість та відсутність кар’єрного росту, який абсолютно не виправданий вашою професійною діяльністю, - ви більш не зможете. Нова професійна платформа стане початком вашої успішної кар’єри, а відтак - фінансової стабілізації. Головне на цьому шляху вірити в себе, в свої можливості - і все обов’язково вдасться.

Гороскоп для Близнюків

"Вміння задовольнятися тим, що маєш, - величезне багатство" (Лао Цзи).

Неоднозначний період очікує на Близнюків у перший місяць нового року, адже збільшення грошового капіталу не принесе бажаного щастя та душевної гармонії, якої у січні вам бракуватиме понад усе. У такому разі астрологи радять замислитися, чи правильно ви розставили життєві пріоритети, та яким ви бачите своє життя в подальшому. Фінансова успішність була колись не просто бажанням, а радше надметою, якої ви прагнули досягнути. Можливо, ви прагнули досягнути не того, чого насправді хотіли?

Для вирішення проблеми астрологи рекомендують зайнятися самоаналізом. Психологічний стан кожної людини є віддзеркаленням її проблем та потреб, тому помірна рефлексія стане своєрідним каталізатором для суттєвих змін, адже, коли знаєш причину – зарадити проблемі набагато легше. І, головне: не намагайтеся пустити ситуацію на самоплив, тобто вирішувати її за принципом "якось буде". Кожна проблема – це сніжна куля, яка з часом стає все масштабнішою і має все менші шанси на вирішення.

Гороскоп для Рака

"До того, хто не бажає слухати докричатися неможливо"(Бернар Вербер)

Для представників цього зодіакального кола перший місяць 2019 року стане місяцем можливостей та фінансової стабільності. Усі поставлені цілі у минулому, які безпосередньо пов’язані з фінансовим капіталом будуть досягнуті, однак як швидко – залежить саме від вас.

Астрологи наполегливо радять у січні бути обачними підписуючи документи та укладаючи фінансові угоди, однак маніакально шукати у всьому брехню та "подвійне дно" точно не рекомендують. Послуговуватись правилом "їхні поради націлені підірвати мій авторитет" – потрібно зважено, адже настанови сторонніх людей допоможуть зорієнтувати вас у правильному напрямку, а нав’язливі проблеми будуть вирішуватися значно оперативніше. Не намагайтеся нехтувати чиєюсь підтримкою та допомогою, швидше за все вона щира та безкорислива.

Гороскоп для Лева

"Не плач, тому що це закінчилось. Посміхнись, тому що це було" (Габріель Гарсія Маркес)

Місяць змін та приємних сюрпризів, – саме таким буде січень у контексті фінансів для представників цього знака Зодіаку. У другий місяць зими астрологи наполегливо радять не панікувати та не впадати в депресію через раптові зміни, адже саме вони покликані зробити ваше матеріальне становище стабільним.

Пам’ятайте: нові можливості, які відкриються перед вами у січні – це шанс кардинально змінити своє життя. Вийшовши із зони комфорту ви не будете замислюватися, чи було воно того варте, адже подібний крок буде максимально виправданий збільшенням грошового капіталу. Сприймайте минуле – як важливий досвід, однак не забувайте рухатися вперед, мріяти, ставити нові цілі й обов’язково досягати їх.

Гороскоп для Діви

"Успіх — це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму" (Вінстон Черчилль)

Успішний період очікує Діву протягом січня. Економічно вигідні пропозиції заполонять ваше життя, а розпочатий бізнес шокує своєю прибутковістю.

Звичайно, без спроб зіпсувати панування успіху не обійдеться: Сатурн робитиме все можливе, щоб ви постійно тримали руку на пульсі. Але перейматися не варто. Марс, як ваш вірний січневий заступник, стане горою на ваш захист і сприятиме, щоб успіх лишався якомога довше у вашому житті.

Гороскоп для Терезів

"Май більше ніж показуєш, говори менше, ніж знаєш" (Вільям Шекспір)

Стресовий місяць очікує на Терезів. Капітал, який ви вклали не принесе очікуваного прибутку, а бізнес взагалі стане збитковим. Як пояснюють астрологи, подібний сценарій розвитку справ зумовили саме ви, адже ваша надмірна відкритість та довірливість стала для заздрісників та конкурентів інструментом маніпулювання.

Однак опускати руки у жодному разі не треба. Вплив Меркурія допоможе цього місяця стійко тримати удари долі, адже сил для боротьби та поновлення свого авторитету у бізнесових колах буде більш ніж достатньо. Головне з кожної ситуації зробити правильні висновки, щоб у майбутньому не повторювати доленосних помилок.

Гороскоп для Скорпіона

"Кожній людині протягом дня дається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати" (Андре Моруа)

Динамічний період очікує на Скорпіонів у січні. Нові, неймовірні можливості відкриються перед носіями цього знака Зодіаку, які обов’язково потішать прибутком їхній гаманець. Утім, щоб скористатися дарунками долі, важливо їх розпізнати.

Швидше за все приємності місяця ховатимуться за чимось примітивним, однак саме це принесе вам матеріальну стабільність та можливий прибуток. Для збільшення грошового капіталу астрологи радять акумулювати всі зусилля та бути максимально зосередженими, щоб не прогавити свій шанс.

Гороскоп для Стрільця

"Встигає всюди той, хто нікуди не поспішає" (Михайло Булгаков)

Для того, щоб другий місяць зими потішив вас приємними фінансовими сюрпризами, астрологи рекомендують правильно розподілити час, адже від вміння балансувати між роботою та дозвіллям частково залежатиме ваш прибуток та фінансове становище загалом.

Якщо у гонитві за фінансовою стабільністю ви керуєтесь правилом "чим більше працювати, тим більше мати" - то мусимо вас розчарувати: подібний алгоритм дій буде націлений на швидкість виконання роботи, тоді як її якість залишатиме бажати кращого. Не варто нехтувати відпочинком: ваша працездатність залежить від вашого самопочуття. Саме тому, щоб фінансові зрушення відбулися, і їхній результат виправдав ваші очікування, перегляньте свій режим дня і навчіться робити все вчасно.

Гороскоп для Козерога

"І той, хто нічого не хоче втримати, володіє всім" (Еріх Марія Ремарк)

Для Козерогів перший місяць нового року буде сповнений суцільними переживаннями, адже реалізувати плани, які б поліпшили матеріальне становище не вдасться. Проте стверджувати, що січень буде позбавлений фінансових сюрпризів - астрологи не беруться.

Збільшення капіталу цілком можливе, однак як швидко і в якій кількості залежить саме від вас. Астрологи закликають переглянути ваше ставлення до справ та до життя загалом. Перфекціонізм, який притаманний вашому знаку Зодіаку, складно побороти, адже ця риса радше вроджена, аніж набута.

Лейтмотив "ідеальності" ви намагаєтесь зробити провідним у своєму житті, і адаптувати його до всіх сфер власної діяльності. Проте саме зацикленість на результаті, бажання осягнути неосяжне можуть зіграти з вами злий жарт і звести нанівець докладені зусилля для фінансового благополуччя в минулому. Намагайтесь відпустити ситуацію та припиніть все контролювати, і тоді на прибуток чекати не доведеться.

Гороскоп для Водолія

"Скинутий тягар відповідальності ніколи не падає на землю, він м’яко лягає на чужі плечі"



Не простий період очікує на представників цього знака Зодіаку у січні, адже весь місяць буде сповнений фінансовими ризиками. Однак астрологи попереджають: виправданість цих ризиків напряму залежатиме від ваших зусиль та прийнятих рішень.



Астрологи не рекомендують делегувати свої обов’язки комусь, бо в такому разі ви перекладаєте власну самостійність та відповідальність. Якщо ж кінцевий результат розчарує вас, то звинувачувати доведеться лише себе.

Гороскоп для Риби

"Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов'язково повинен супроводжувати успіх" (Джон Раскін)

Як стверджують астрологи, січень – найкраща пора для реалізації давно поставлених цілей та мрій. Однак, якщо прагнете збільшити свій фінансовий капітал – то не намагайтеся братися за кілька справ одразу, бо не доберете толку в жодній з них. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний прибуток. У робочій сфері зірки пророкують стабільність – як професійну, так і фінансову.

Команда Радіо Максимум вітає всіх з Новим роком та бажає, щоб ваші гаманці лускали від грошей. Хай жовтий символ року принесе кожному фінансову стабільність, захмарне збільшення капіталу та допоможе уникнути фінансових втрат. Щасливого та успішного Нового року!

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