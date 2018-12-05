Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем

Гороскоп на 2019 рік Свині передбачає події у житті за Східним календарем. Дізнайтеся, що прогнозують вам зірки на цей рік та чим здивує доля у 2019 році.

Східний гороскоп на 2019 рік для всіх років народженя розповість, що ж принесуть вам майбутні 12 місяців, коли господаркою року буде Свиня.

Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем:

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Гороскоп на 2019 рік для Щура

Благополуччя і успіх майже у всіх сферах життя обіцяє Cхідний гороскоп на 2019 рік Щурам. Жовта земляна Свиня оцінить цілеспрямованість Щурів, їх енергійність, допитливість і винахідливість. Народжених у рік Щура Свиня нагородить стабільністю. Однак, яскравих подій, доленосних зустрічей і несподіваних поворотів слід очікувати тільки в перші два місяці 2019 року. Вчинки і рішення, прийняті в цей час будуть чинити серйозний вплив не тільки на наступний рік, але і на більш тривалий період.

Особливо вдалим рік Свині може стати для тих, хто зайнятий творчою працею: будує будинок або сім'ю, вирощує врожай, виховує дітей або працює над своїм інтелектуальним і духовним зростанням

Гороскоп на 2019 рік для Бика

Гороскоп на 2019 рік рекомендує Бику бути обережнішим з напором, а в свою команду набирати тільки перевірених і працьовитих партнерів. Свиня радить вам відкрити свою справу, застосувавши на практиці геніальні ідеї і заручившись підтримкою впливових людей.

В особистій сфері Бикові пощастить в тому випадку, якщо він звернеться за допомогою до близьких друзів. Виїжджайте разом на природу, знайомтеся, веселіться і не втрачайте можливості сказати про свою симпатію тому, хто вам подобається. Багато Биків нарешті зустрінуть свою другу половинку у 2019 році.

Гороскоп на 2019 рік для Тигра

2019 рік принесе милим Тиграм багато позитиву і радості. Жовта Свиня поважає вас за чесність, хоробрість і тягу до справедливості. Але не будьте так поблажливі до конкурентів, раптом подумають, що ви і всередині такі ж м'які і пухнасті, як зовні, і заберуться на ваші шиї і голови.

Прагнення до перемоги не залишає Тигрів ні на хвилину, і не дивно, що ви зможете зайняти у 2019 році будь-яку посаду: директори в поспіху залишають офіси, та й бізнесмени всіх мастей ховаються в своїх особняках, щоб не стояти у вас на шляху. Гарчати не доведеться, адже Свиня – природжений дипломат, і забовтає і захрюкає всіх ділових партнерів.

Гороскоп на 2019 рік для Кролика

Людям, які з'явилися на світ у рік Кролика, варто очікувати цілого калейдоскопа подій. Східний гороскоп для Кролика на 2019 рік майже в кожній сфері відзначає варіативність. Для людей цього зодіаку майже не буде золотої середини в справах: або все стане добре, або обернеться труднощами. Тільки самі представники знаку зможуть впливати на події.

Східний гороскоп для Кролика (Кота) на 2019 рік радить уникати звичної манери спілкування, не варто повчати всіх, детально розповідаючи що і як необхідно робити. Це взагалі часто дратує людей, а у 2019 році призведе до серцозних конфліктів.

Гороскоп на 2019 рік для Дракона

Рік Свині обіцяє Драконам втілення зухвалих ідей. Вони філігранно обійдуть конкурентів, займуть головне місце в бізнесі і зроблять рішучий крок назустріч новим досягненням. Господиня року подарує максимальне заступництво сімейним представникам, а вільним знакам допоможе знайти взаємну любов. Гороскоп для Дракона на 2019 рік вкаже, в якому напрямку слід докласти більше зусиль, щоб домогтися успіху.

Астрологи пророкують Дракону зміну життєвих пріоритетів, нову посаду з високим окладом і втілення потаємної мрії. Інвестиції минулого року принесуть перші дивіденди і допоможуть розширити сферу бізнесу.

Гороскоп на 2019 рік для Змії

2019 рік несе людям, народженим у рік Змії, збагачення. При цьому збагачення не тільки матеріальне, а й моральне: багато нових знайомств, вражень, переосмислень. Удача буде супроводжувати вас, а старі перешкоди залишаться в минулому.

Гроші будуть рікою литися в кишеню Змії, тільки устигайте витрачати. Легко знайдуться спонсори на найхимерніші ідеї і проекти. Також сприятливе переведення грошей під відсотки.

Гороскоп на 2019 рік для Коня

Для народжених у рік Коня, 2019 стане роком втілення мрій у реальність. Тому, не відмовляйтеся від звичної вам працьовитості незважаючи ні на що. Навіть, якщо ви не бачите результатів своєї роботи вже кілька років, не здавайтеся. У цьому році ви обов'язково отримаєте задоволення і винагороду відповідно до прикладених зусиль за всі ці роки. В цілому, 2019 рік можна назвати переломним або доленосним у багатьох сферах життя.

В цілому ж, активність, працездатність, цілеспрямованість і відповідальність дуже стане в нагоді для Коня в 2019 році.

Гороскоп на 2019 рік для Кози

Гороскоп на 2019 рік передбачає Козам (Вівцям) позитивний життєвий етап, повний можливостей і перспектив. Фортуна, безумовно, буде на вашому боці, але і без труднощів рік Свині не обійдеться. Доведеться працювати над собою, долати внутрішній опір, шукати виходи з непростих ситуацій і вчитися новому.

Вчіться концентруватися на конкретних цілях і доводити почате до логічного завершення. Козина звичка кидатися від однієї справи до іншої може стати критичною перешкодою на шляху до поставлених завдань.

Гороскоп на 2019 рік для Мавпи

Астрологи обіцяють Мавпам дуже бурхливий рік. Протягом цих 12 місяців ви зіткнетеся з подіями, які можуть перевернути ваше життя. Вам будуть випадати деякі можливості, з яких ви можете отримати непогану користь. Тому уважно дивіться на навколишній світ і шукайте шанси себе проявити.

Кар'єра – це одна зі сфер, де можуть статися дуже серйозні зміни. Астрологи зазначають, що таке може відбутися в першу половину 2019 року. Якщо вам надійдуть вигідні пропозиції, не втрачайте їх. Період буде непоганим навіть для зміни місця роботи. Головне – це займатися справою, яка приносить задоволення.

Гороскоп на 2019 рік для Півня

Свиня бачить Півня лише у позитивному світлі. Якщо між ними і можуть виникнути якісь розбіжності, то вони зазвичай досить швидко вичерпуються, і компроміс виявляється досягнутим. Півню найкраще в 2019 році вести спосіб життя спокійний, респектабельний. До напору, здатному знести на шляху всі перешкоди, людям цього знака бажано не вдаватися, бо такий спосіб поведінки може дуже не сподобатися господині року.

Свої стосунки з близькими Півню варто постаратися перевести на нову ступінь щирості і відкритості. Це дасть їм можливість більш тонко відчувати потреби рідних людей, і, як результат, розраховувати на більш високу ступінь моральної підтримки для себе.

Гороскоп на 2019 рік для Собаки

Свиня підготувала для Собаки приємне підвищення кар'єрними сходами, але для цього потрібно працювати і не опускати передчасно руки. Астрологи радять уважно прислухатися до всього, що відбувається навколо, можливо, прозорі натяки вже літають у повітрі.

Собаки згідно зі Східним гороскопом мають чудове здоров'я, але його треба зміцнювати постійно: варто віддати перевагу прогулянкам на свіжому повітрі в будь-яку пору року. Влітку можна вирушити у похід, купатися у відкритих водоймах, загартовуючи і наповнюючись енергією. Астрологи рекомендують придивитися до гарячих джерел, які допоможуть зміцнити здоров'я представникам зодіакальної сім'ї Собак.

Гороскоп на 2019 рік для Свині

Для людей, народжених у рік Свині у 2019 році наступає один з найбільш вдалих і щасливих періодів у житті. Це ваш рік і дивовижний збіг обставин дасть вам можливість досягти небувалих висот в найбільш різних сферах життя. Перед вами відкриються багато дверей, в які ви раніше стукали безуспішно. Гороскоп рекомендує вам проявляти уважність, щоб максимально використовувати всі шанси, які подарую вам доля. У цьому році ви зможете отримати все і відразу, але, звичайно, для цього доведеться потрудитися.

Основною тенденцією 2019 року стане мотивація до успіху і розвитку. Люди, народжені в рік Свині, зможуть домогтися небувалих висот у всіх сферах життя.

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