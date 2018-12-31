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Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 31 грудня – 6 січня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 31.12 – 06.01
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 3, 4
Овнам зірки радять цього тижня дозволити собі нарешті відпочити та не намагатись обігнати себе. Позаду чимало виконаних справ і настав час релаксу. До того ж, тиждень принесе приємні несподіванки, а доля усміхатиметься. Щоправда, представникам цього знаку не варто сподіватись на щось неймовірне, щоб не розчаруватись.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 4, 6
Для Тельців перший тиждень року може видатись доволі складним. Однак не варто одразу ж засмучуватись та опускати руки. Саме час заряджатись гарним настроєм та влаштовувати собі справжні святкові канікули. Намагайтесь зберігати спокій та відпочити сповна.
Близнюки
- Сприятливі дні: 31, 5
- Несприятливі дні: 2, 4
Близнюки відчують справжнє щастя, якщо почнуть рік разом з найближчими людьми. Зорі радять не сумніватись у своїх силах, а також не займатись набридливими та нецікавими справами. Приділіть максимум уваги затишку у своєму домі, а також приємному спілкуванні з рідними та друзями.
Рак
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 31, 5
Перший тиждень року Ракам найкраще проводити у колі близьких, адже активний графік 2019 може зовсім позбавити вільного часу для родини. До того ж, намагайтесь уникати конфліктів та сварок через дрібниці та будьте уважними до власних думок та слів.
Лев
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 3, 4
Зорі радять Левам зосередитись на позитиві і тоді весь тиждень промайне у чудовому настрої, а вдача вам усміхатиметься. Зосередьтесь на хорошому, проводьте час з приємними людьми та намагайтесь не зважати на дрібні негаразди. Як почнете рік, так його і проведете.
Діва
- Сприятливі дні: 31, 1
- Несприятливі дні: 4, 6
Діви досі не можуть вирішити всі свої життєві проблеми, тому варто приділити час старшим людям, які зможуть поділитись своєю мудрістю та надихнути на правильні рішення. Однак не варто зосереджуватись на критиці та неприємностях, щоб не зіпсувати настрій собі та близьким. Не забувайте частіше думати про хороше.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 6
- Несприятливі дні: 3, 4
Доволі напружений тиждень буде у Терезів. Зорі радять нарешті взяти себе в руки та почати цінувати. Не розкривайте своїх планів чужим людям, щоб вони швидше збувались. До того ж, краще не забувати про те, що всьому свій час. Головне мислити позитивно!
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 4 ,5
Забудьте про ризики цього тижня, а також не приймайте спонтанних рішень, якщо не хочете отримати шквал негативних емоцій. Перед тим, якщо щось казати чи робити, краще добре це обдумайте. Попереду у Скорпіонів, які вміють втримувати власні думки, дуже вдалий рік.
Стрілець
- Сприятливі дні: 31, 1
- Несприятливі дні: 2, 5
Стрільців очікує насичений та активний тиждень. Чудово, що представникам цього знаку не хочеться сидіти на місці, але не варто одразу ж впадати у депресію, якщо якісь плани не вдається реалізувати. Ви на правильному шляху зі своїми ідеями та завданнями, просто дотримуйтесь його й надалі.
Козеріг
- Сприятливі дні: 2, 6
- Несприятливі дні: 3, 5
Зорі не рекомендують Козерогам цього тижня намагатись взятись за всі справи і завдання. Не забувайте, що святкова атмосфера та свята продовжують, тому краще взяти себе в руки та відпочити. Так ви отримаєте більше енергії для того, щоб згодом досягнути більшого.
Водолій
- Сприятливі дні: 31, 2
- Несприятливі дні: 5, 6
Водолії також не виняток з правил і перший тиждень року варто приділити відпочинку та відновленню сил. Не забувайте проводити час з тими людьми, які вас мотивують та надихають. Гарний час для нових звершень та планів на рік.
Риби
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 1, 6
Зорі радять припинити Рибам плисти за течією, якщо вони планують хоча б чогось добитися. Зосередьтесь на внутрішньому спокої та рівновазі, щоб не втратити голову та нерви. Тиждень, як і місяць, може видатись нелегким, але з правильним настроєм ви все зможете.
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