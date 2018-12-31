Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 31 грудня – 6 січня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 31.12 – 06.01

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 31, 2

: 31, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Овна

Овнам зірки радять цього тижня дозволити собі нарешті відпочити та не намагатись обігнати себе. Позаду чимало виконаних справ і настав час релаксу. До того ж, тиждень принесе приємні несподіванки, а доля усміхатиметься. Щоправда, представникам цього знаку не варто сподіватись на щось неймовірне, щоб не розчаруватись.

Сприятливі дні: 1, 3

1, 3 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Тельця

Для Тельців перший тиждень року може видатись доволі складним. Однак не варто одразу ж засмучуватись та опускати руки. Саме час заряджатись гарним настроєм та влаштовувати собі справжні святкові канікули. Намагайтесь зберігати спокій та відпочити сповна.

Сприятливі дні: 31, 5

31, 5 Несприятливі дні: 2, 4

Прогноз для Близнят

Близнюки відчують справжнє щастя, якщо почнуть рік разом з найближчими людьми. Зорі радять не сумніватись у своїх силах, а також не займатись набридливими та нецікавими справами. Приділіть максимум уваги затишку у своєму домі, а також приємному спілкуванні з рідними та друзями.

Сприятливі дні: 1 , 3

, 3 Несприятливі дні: 31, 5

Гороскоп для Рака

Перший тиждень року Ракам найкраще проводити у колі близьких, адже активний графік 2019 може зовсім позбавити вільного часу для родини. До того ж, намагайтесь уникати конфліктів та сварок через дрібниці та будьте уважними до власних думок та слів.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Лева

Зорі радять Левам зосередитись на позитиві і тоді весь тиждень промайне у чудовому настрої, а вдача вам усміхатиметься. Зосередьтесь на хорошому, проводьте час з приємними людьми та намагайтесь не зважати на дрібні негаразди. Як почнете рік, так його і проведете.

Сприятливі дні: 31, 1

31, 1 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Діви

Діви досі не можуть вирішити всі свої життєві проблеми, тому варто приділити час старшим людям, які зможуть поділитись своєю мудрістю та надихнути на правильні рішення. Однак не варто зосереджуватись на критиці та неприємностях, щоб не зіпсувати настрій собі та близьким. Не забувайте частіше думати про хороше.

Сприятливі дні: 2, 6

2, 6 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Терезів

Доволі напружений тиждень буде у Терезів. Зорі радять нарешті взяти себе в руки та почати цінувати. Не розкривайте своїх планів чужим людям, щоб вони швидше збувались. До того ж, краще не забувати про те, що всьому свій час. Головне мислити позитивно!

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 4 ,5

Гороскоп для Скорпіона

Забудьте про ризики цього тижня, а також не приймайте спонтанних рішень, якщо не хочете отримати шквал негативних емоцій. Перед тим, якщо щось казати чи робити, краще добре це обдумайте. Попереду у Скорпіонів, які вміють втримувати власні думки, дуже вдалий рік.

Сприятливі дні: 31, 1

31, 1 Несприятливі дні: 2, 5

Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує насичений та активний тиждень. Чудово, що представникам цього знаку не хочеться сидіти на місці, але не варто одразу ж впадати у депресію, якщо якісь плани не вдається реалізувати. Ви на правильному шляху зі своїми ідеями та завданнями, просто дотримуйтесь його й надалі.

Сприятливі дні: 2, 6

2, 6 Несприятливі дні: 3, 5

Гороскоп для Козерога

Зорі не рекомендують Козерогам цього тижня намагатись взятись за всі справи і завдання. Не забувайте, що святкова атмосфера та свята продовжують, тому краще взяти себе в руки та відпочити. Так ви отримаєте більше енергії для того, щоб згодом досягнути більшого.

Сприятливі дні: 31, 2

31, 2 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Водолія

Водолії також не виняток з правил і перший тиждень року варто приділити відпочинку та відновленню сил. Не забувайте проводити час з тими людьми, які вас мотивують та надихають. Гарний час для нових звершень та планів на рік.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 1, 6

Гороскоп для Риб

Зорі радять припинити Рибам плисти за течією, якщо вони планують хоча б чогось добитися. Зосередьтесь на внутрішньому спокої та рівновазі, щоб не втратити голову та нерви. Тиждень, як і місяць, може видатись нелегким, але з правильним настроєм ви все зможете.

Читайте також: Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся