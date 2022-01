Фільм The Fallout: дивіться трейлер драми про підлітків, що пережили стрілянину у школі

HBO Max опублікував трейлер фільму The Fallout. Це режисерський дебют актриси Меган Парк, у якому йдеться про школярок, що переживають посттравматичний синдром.

Прем'єра стрічки відбудеться на HBO Max 27 січня, пише rollingstone.

Ролик показує головних героїв, двох дівчат, які опинилися поруч у момент нападу. Їхні ролі виконали Дженна Ортега та Медді Зіглер. Також у картині знялися Шейлін Вудлі, Джулі Боуен, Джон Ортіс, Ніл Фітч та Вілл Ропп.

До слова, саундтреком до трейлера стала пісня Біллі Айліш "When the Party's Over". Іншу музику, що прозвучить у фільмі, написав брат співачки Фіннеас. Кінотеатральний реліз фільму відбувся 17 березня 2021 року на фестивалі South by Southwest (SXSW). Новинка отримала багато позитивних відгуків.

