Місячний лицар: дивіться дебютний трейлер серіалу з Оскаром Айзеком від Marvel

Опубліковано перший трейлер серіалу Місячний лицар. Він присвячений однойменному герою Marvel у виконанні Оскара Айзека. Дивимося разом!

Дебютне відео вийшло на офіційному YouTube каналі кіностудії. Продюсерами серіалу виступили Кевін Файгі та Джеремі Слейтер.

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У центрі сюжету – колишній морпіх і найманець Марк Спектор з дисоціативним розладом особистості, який стає втіленням давньоєгипетського бога місяця Хонсу і починає боротися зі злочинністю. Головний антагоніст – персонаж, на ім'я Сонячний Король зі здібностями пірокінезу, якого грає Ітан Хоук.

Прем'єра відбудеться 30 березня 2022 року на Disney+, а сам серіал складатиметься з шести епізодів тривалістю 40-50 хвилин.

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