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Найкращі серіали 2021 року: рейтинг ТОП 14 новинок, які варто подивитись
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Найкращі серіали 2021 року точно припадуть до душі шанувальникам фентезі, драми, комедій та анімації. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за цей рік!
2021 став доволі насиченим на появу нових серіалів, хоч пандемія і затрималась у світі. Тому Радіо MAXIMUM зібрали найкращі новенькі серіали за рік, які ви могли пропустити.
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Арсен Люпен (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Arsene Lupin
- Жанр: детектив, фантастика, драма, кримінал
- Країна: Франція, США
- Режисер: Людовік Бернард, Луї Летерьє
- У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
- Тривалість: 40-50 хв.
- Кількість серій: 10
Мало хто не знає про благородного злодія Арсена Люпена, з яким завдяки книжці познайомився і головний герой. Але він не тільки дізнався історію хитрого зловмисника, а й отримав шанс змінити життя.
Арсен Люпен, дивитись трейлер серіалу онлайн:
ВандаВіжн (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: WandaVision
- Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Метт Шекман
- У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 9
Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Відзначимо, що всього серіал отримає 6 епізодів.
ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Клариса (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Clarice
- Жанр: детектив, трилер, кримінал, драма
- Країна: США
- Режисер: Дімейн Девіс, Маджа Врвіло
- У головних ролях: Ребека Брідс, Майкл Кадліц, Лукка Де Олівейра, Нік Сендоу
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 13
Сюжет розгорнеться навколо агентки ФБР Клариси Старлінг у 1993 році. Після моторошної зустрічі з серійним убивцею Ганнібалом Лектором вона все ж повернеться до розслідувань.
Клариса, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Іграшка для дорослих або Зроблено з любов'ю (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Made for love
- Жанр: комедія, драма
- Країна: США
- Режисер: С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс
- У головних ролях: Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут
- Тривалість: 30 хв.
- Кількість серій: 8
Головна героїня серіалу настільки втомлюється від витівок свого чоловіка-мільярдера, що вирішує втекти. Але навіть сотні кілометрів та новий образ насправді зовсім не рятують її. Хто б міг подумати, що чоловік помістив у її мозок чіп, який не просто відстежує її місце перебування, а ще й передає емоції.
Іграшка для дорослих, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Спадщина Юпітера (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Jupiter's Legacy
- Жанр: фантастика, драма, пригоди, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Стівен С. Денайт
- У головних ролях: Леслі Бібб, Джош Дюамель, Ендрю Хортон, Єлена Кампуріс, Метт Лантер
- Тривалість: 50 хв.
- Кількість серій: 8
Серіал за однойменними коміксами розповідає про те, як команда людей потрапила на таємничий острів у далекому 1932 році. Саме тут вони отримали надздібності та звання перших супергероїв на планеті. Упродовж століття їм вдавалось рятувати людей завдяки своєму "Союзу правосуддя", а тепер передають цю місію своїм дітям. Але молоде покоління має інші пріоритети, серед яких популярність і звичайне життя.
Спадщина Юпітера, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Ласун (Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Sweet Tooth
- Жанр: фантастика, трилер
- Країна: США
- Режисер: Джим Мікл, Тоа Фрайзер
- У головних ролях: Крістіан Конвері, Вілл Форте, Нонсо Анозі, Стефанія Оуен, Аліза Веллані, Джеймс Бролін
- Тривалість: 50 хв.
- Кількість серій: 8
У центрі сюжету підліток Гас, який раптово перетворився на половину в оленя і на половину в людину. Причиною стала моторошна катастрофа, через яку весь світ зазнав змін. Тож Гас покидає рідний ліс, щоб зрозуміти, що ж трапилось. Допомагають йому в цій місії інші люди та гібриди, однак відповідь на ключове питання здивує всіх.
Ласун, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Локі (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Loki
- Жанр: фентазі, за коміксами
- Країна: США
- Режисер: Кейт Херрон
- У головних ролях: Том Хіддлстон, Оуен Вілсон, Софі Ді Мартіно, Вунмі Мосаку, Еріка Колман
- Тривалість: 50 хв.
- Кількість серій: 6
Події серіалу розгортаються після "Месників: Фінал", коли Локі викрав тессеракт (один з каменів нескінченності, який відповідає за простір). Одразу після цього ж він потрапляє до таємничої організації, яка відстежує часові лінії у мультивсесвіті. Тут Локі отримує вибір: зникнути зовсім або ж допомогти боротись із новою загрозою.
Локі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
В ритмі життя (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Physical
- Жанр: комедія, драма
- Країна: США
- Режисер: Крейг Гіллеспі
- У головних ролях: Роуз Бірн, Рорі Сковел, Дідьє Фріл, Лу Тейлор Пуччі, Пол Спаркс, Ешлі Ляо, Делла Саба
- Тривалість: 30 хв.
- Кількість серій: 10
Події серіалу розгортаються у 1980-х у США навколо звичайного домогосподарки. Шейла Рубін намагається усіляко боротись з рутиною у Сан-Дієго. І тут на допомогу приходить світ аеробіки, який відкриває для них не лише щось нове, а й шанс на успіх.
В ритмі життя, дивитись трейлер серіалу онлайн:
У будівлі тільки вбивці
- Оригінальна назва мовою серіалу: Only Murders in the Building
- Жанр: комедія, детектив, трилер
- Країна: США
- Режисер: Джемі Беббіт, Шерін Дабіс, Джилліан Робеспьєр, Дон Скардіно
- У головних ролях: Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шорт, Аарон Домінгес
- Тривалість: 40-50 хв.
- Кількість серій: 10
Ці троє мешканців Нью-Йорка мають зовсім мало спільного, але їх об'єднує захоплення розкривати злочини. Щоправда, лише у межах свого будинку. І це триває до тієї миті, поки вони ж і не опиняються втягнутими у вбивство.
У будівлі тільки вбивці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Сцени з подружнього життя
- Оригінальна назва мовою серіалу: Scenes from a Marriage
- Жанр: драма
- Країна: США
- Режисер: Хагай Леві
- У головних ролях: Джессіка Честейн, Оскар Айзек, Ніколь
- Фелдшу, Корі Столл
- Тривалість: 55 хв.
- Кількість серій: 5
Сюжет розгортається навколо подружньої пари, яка після 10 років спільного життя вирішує розлучитись. Спільна історія показує і розквіт почуттів, і занепад стосунків.
Сцени з подружнього життя, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Фундація
- Оригінальна назва мовою серіалу: Foundation
- Жанр: фантастика, драма
- Країна: США
- Режисер: Девід С. Ґоєр
- У головних ролях: Джаред Гарріс, Лі Пейс, Леа Харві, Лаура Бірн
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 10
Сюжет серіалу базується на романі Айзека Азімова та розповідає про далеке майбутнє. Люди встигли створити власну Галактичну Імперію, яка захопила весь Чумацький шлях, але ніхто не застрахований від падіння. Саме в цьому впевнений науковець Гері Селдон, який вирішує створити власну організацію "Фундація", яка має на меті збереження та відродження цивілізація. Звісно ж, така витівка не надто подобається імператору.
Фундація, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Покоївка (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Maid
- Жанр: драма, комедія
- Країна: США
- Режисер: Джон Веллс
- У головних ролях: Маргарет Куеллі, Біллі Берк, Енді МакДауелл, Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз, Трейсі Вілар, Рілі Нева Вітте, Алессандро Джуліані
- Тривалість: 50 хв.
- Кількість серій: 10
Сюжет натхненний мемуарами Стефані Ленд "Покоївка: важка праця, низька оплата і воля матері вижити", тож не важко здогадатись, що він показує доволі нелегке життя матері-одиначки.
Покоївка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Психіатр по сусідству (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Shrink Next Door
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Майкл Шоуолтер
- У головних ролях: Пол Радд, Вілл Феррелл, Кетрін Хан, Кейсі Вілсон, Корнелл Вомак, Річард Аарон Андерсон, Сарайю Блю, Боб Глуберман, Аллан Вассерман
- Тривалість: 30 хв.
- Кількість серій: 8
Сюжет базується на однойменному подкасті Джо Ночера для Apple TV+ та розповідає про доволі дивні стосунки між знаменитим психіатром Айзером Гершкопфом та одним з його пацієнтів Мартіном Марковіцем. В один момент вони настільки налагодили контакт, що лікар перебирається жити з Мартіном та допомагає йому керувати бізнесом.
Психіатр по сусідству, дивитись трейлер серіалу онлайн:
І просто так (18+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: And Just Like That...
- Жанр: комедія, мелодрама
- Країна: США
- Режисер: Майкл Патрік Кінг
- У головних ролях: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Сара Рамірес, Бренда Ваккаро, Ніколь Ари Паркер, Кріс Нот, Карен Піттман, Саріта Чоудрі
- Тривалість: - хв.
- Кількість серій: 10
- Сюжет розкриває продовження шалено популярного серіалу "Секс у великому місті", але тепер вірні подруги мають інші радості та клопоти. Здається, у 50 відшукати своє місце та приводи для щастя складніше, ніж у 30.
І просто так, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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