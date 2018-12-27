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Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження

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Не лише сонливість – ознака виснаження - фото 1
Не лише сонливість – ознака виснаження

Часто (читайте "майже завжди") наша робота пов'язана зі стресовими ситуаціями, а це означає, що організму потрібно достатньо відпочинку, щоб відновитися. Фахівці ж назвали основні ознаки того, що вам дійсно пора у відпустку. І ми рекомендуємо не ігнорувати їх!

Головний біль. Ваше тіло може хотіти відпочинку, якщо ви відчуваєте дискомфорт в області голови. Після робочого дня ви відчуваєте інтенсивний біль голови, шиї або очей. Також високий рівень стресу може привести до загострення мігрені.

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Виснаження може бути причиною хронічного головного болю - фото 298014
Виснаження може бути причиною хронічного головного болю

Проблеми з травленням. Коли наш мозок перевтомлюється, то страждає і травна система. Найпоширеніша ознака такого процесу – синдром подразненого кишківника.

Часті застуди. Регулярні стреси негативно позначаються на імунітеті, що стає причиною того, що ми починаємо частіше хворіти.

Проблеми з вагою. Також перевантаження організму і стрес призводить до швидкого набору ваги. Причина цього – підвищення рівня гормону кортизолу, який провокує втрату м'язів і прискорять набір жиру.

Набір ваги може бути пов'язаний зі стрибком кортизолу - фото 298015
Набір ваги може бути пов'язаний зі стрибком кортизолу

Болі в шлунку. Біль в шлунку і нудота також можуть бути ознакою, що вам просто пора відпочити.

Втома. Постійна втома навіть від звичної роботи може бути наслідком надмірної завантаженості.

Біль у грудній клітці. Такий тип болю часто носить чисто неврологічний характер. Якщо ви відчуваєте колючий біль у грудині, спробуйте розслабитися. Разом з тим стрес може привести і до серцевої недостатності. Тому зверніться до лікаря.

Не полінуйтесь звернутися до лікаря - фото 298016
Не полінуйтесь звернутися до лікаря

Зниження сексуальної активності. Людина може втратити будь-яке бажання займатися сексом через перевтому. Але хороший відпочинок здатний повернути все на свої місця.

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Джерело: Med2
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