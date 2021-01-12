Адвокати Джонні Деппа зловили Ембер Херд на брехні

Деякий час тому суд Лондона визнав Джонні Деппа домашнім насильником, втім його адвокати продовжують працювати над справою. Цього разу вони викрили Ембер Херд у брехні. Актриса обіцяла віддати 7 мільйонів доларів на благодійність, але не зробила цього.

Колишня дружина Джонні Деппа після розлучення з ним у 2016 році отримала 7 мільйонів доларів. Тоді Ембер Херд заявила, що не потребує цих коштів, тому віддасть їх на благодійність. Вона мала розділити отримані гроші між двома організаціями: Американським союзом захисту громадянських свобод і дитячою лікарнею Лос-Анджелеса.

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Адвокати Джонні Деппа відзначили, що заява Херд про те, що вона віддасть гроші на благодійність була бутафорією. Вони вивчили фінансові документи Американського союзу захисту дітей, з яких видно, що актриса виплатила лише 100 тисяч доларів, а не обіцяні 3,5 мільйона.

Команда Джонні Деппа має намір використовувати цей факт в суді, адже шляхом обману колишньої дружини актора про її обіцянку можна припустити і про її неправдиві свідчення в суді раніше. Актриса встигла відреагувати на висновки адвокатів Деппа. Її команда підтвердила, що Ембер Херд дійсно не стримала слова. Втім, на думку Херд, розслідування з боку Джонні Деппа лише намагалося відвернути увагу громадськості від програшу актора в суді.

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