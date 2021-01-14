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"Просто схудніть": британський ведучий розкритикував обкладинку Cosmo з моделлю plus-size

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Ведучий розкритикував журнал Cosmopolitan - фото 1
Ведучий розкритикував журнал Cosmopolitan

Ведучий ранкового шоу "Good Morning Britain" Пірс Морган розкритикував обкладинку журналу Cosmo, на якій модель plus-size у спортивній формі виконує вправи. Її фотографія супроводжується написом "Це здоров'я" ("This is healthy").

На думку Моргана, така обкладинка "безвідповідальна", оскільки "заохочує ожиріння" під час пандемії. Вважається, що надмірна вага збільшує ризик ускладнень при COVID-19. Повним людям телеведучий порадив "просто схуднути".

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Його точку зору підтримала лікарка Гіларі Джонс, яка сказала, що ожиріння шкідливе для здоров'я.

"При надмірній вазі у вас набагато вищий ризик метаболічного синдрому, високого кров'яного тиску, високого рівня холестерину, підвищений ризик серцевих захворювань й інсультів", – пояснила вона.

З ними в дискусію вступила інструкторка з зумбо Саманта Кут. Вона зазначила, що у неї клінічне ожиріння, але вона регулярно тренувалася та почувалася щасливою, що, на її думку, важливіше, ніж цифри на вагах.

Кут вважає, що слова Моргана жорстокі та не визнають важливість психічного здоров'я та того, як складно схуднути. Вона нагадала про болісно худих моделей, які часто з'являються на обкладинках журналів, але не потрапляють під критику.

"Мені все одно, хто ти, якщо ти страждаєш ожирінням, ти не здоровий. Мені теж не подобаються до болю худі моделі на обкладинках журналів, це шкідливо", – відповів їй ведучий.

'Просто схудніть': британський ведучий розкритикував обкладинку Cosmo з моделлю plus-size - фото 443144
Саме це фото на обкладинці Cosmopolitan обурило ведучого

Ми закликаємо уникати гострих висловлювань що в сторону надмірно струнких, що – пишних жінок і чоловіків. А вам рекомендуємо звернутися до лікаря, якщо ви зауважили різкі зміни, які відбуваються з вашим тілом. Пам'ятайте про те, що ваше здоров'я у ваших руках.

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Джерело: Mirror
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