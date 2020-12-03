Зірка фільму Початок попросила називати її трансгендерним чоловіком

Актриса Еллен Пейдж, відома за роллю у фільмі Джуно, зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік. Відповідна заява з'явилася на сторінці Пейдж в Instagram.

Пейдж попросила називати її Елліот, а також звертатися "він або вони". У пості він також подякував неймовірним людям, які підтримували його під час цього шляху.

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"Я не можу висловити, наскільки чудово нарешті полюбити себе достатньо сильно для того, щоб розкрити, хто я є. Я був нескінченно натхненний багатьма людьми в трансспівтоваристві", – написав Пейдж.

Він також додав, що водночас відчуває страх. За його словами, тільки в 2020 році було вбито щонайменше 40 трансгендерів, серед яких в основному темношкірі і латиноамериканські трансгендерні жінки. Еллен Пейдж була номінована на Оскар і Золотий глобус за роль у фільмі Джуно. Вона також відома за роботами в картині Початок, серіалі Академія Амбрелла і двох частинах франшизи Люди Ікс. У 2014 році Еллен Пейдж заявила про свою гомосексуальність. У 2018 році актриса одружилася зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер.

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