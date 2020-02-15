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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Еліна Іващенко – Get Up: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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Еліна Іващенко - фото 1
Еліна Іващенко

Юна співачка Еліна Іващенко представила пісню, з якою планує підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек дівчини називається "Get Up". Слухайте пісенну новинку із потужним вокалом!

З піснею "Get Up", що в перекладі означає "Підіймайся", Еліна Іващенко виступить у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого.

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Це наймолодша учасниця цьогорічного Нацвідбору. Музичні критики досить високо оцінюють вокальні дані Еліни, яка стала переможницею пісенного шоу "Х-Фактор". Тепер дівчина планує підкорити Євробачення. Її конкурсна пісня – це мотиваційна балада про те, що потрібно вистояти попри усі перепони та досягати поставлених цілей.

Слухати онлайн Еліна Іващенко – Get Up на відбір Євробачення 2020:

На питання "Який меседж ти маєш донести до глядачів?" Еліна Іващенко відповідає так: "Аби люди вставали і йшли! Треба знати свою мету та йти до неї, незважаючи ні на що! І просто знати, що у світі є ти, й іншого життя не буде. Показати свою музику можна на будь-якому майданчику, в інтернеті, на телебаченні, але Євробачення – це не просто місце, де можна хайпонути та розпіаритися. Євробачення – це відповідальна річ, де треба як слід представити Україну! І для мене це дуже важливо, і для мене це велика відповідальність. Зараз я на 100% впевнена, що повністю готова і фізично, і морально до того, аби брати участь у Євробаченні. Попри те, що деякі люди мені кажуть, що мені 18 і я дитина! Досить вже це говорити! Я – артист, і якщо мені випаде честь представити Україну на цьому конкурсі, сподіваюсь, соромно не буде".

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ GET UP

If you hear me now,
Stop time and wait.
I’ll tell you something
About what I felt.
God knows…. It’s Sometimes hard.

If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing, just look for smiles,
And say oooooooooo.

Get up and go
That it’s your world.
You can do everything.
Survive this cold.
Through the pain win this game.

Cause you bolder than them.
You are the flame.

One day you can lose all hope for love
You need to be heard, no one calls.
Be sure. You get stronger.

If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing, just look for smiles,
And say oooooooooo.

Don’t be afraid to fall down
Live not yesterday, but now.
And we will sing this song together.

Get up and go
That it’s your world.
You can do everything.
Survive this cold.

Through the pain win this game.
Cause you bolder than them.
You are the flame.

ПЕРЕКЛАД ПІСНІ GET UP

Якщо ви почуєте мене зараз,
Зупиніть час і чекайте.
Я вам щось скажу
Про те, що я відчував.
Бог знає …. Іноді важко.

Якщо ви злякалися, не закривайте очей.
Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,
І кажи oooooooooo.

Вставай і йди
Це ваш світ.
Ви можете зробити все.
Пережити цей холод.
Через біль виграти в цій грі.

Тому що ви сміливіші за них.
Ви – полум'я.

Одного разу ви можете втратити всю надію на любов
Вас потрібно почути, ніхто не дзвонить.
Бути впевненим. Ви стаєте сильнішими.

Якщо ви злякалися, не закривайте очей.
Якщо ви нічого не відчуваєте, просто шукайте посмішки,
І кажи oooooooooo.

Не бійся впасти
Живи не вчора, а зараз.
І ми співатимемо цю пісню разом.

Вставай і йди
Це ваш світ.
Ви можете зробити все.
Пережити цей холод.

Через біль виграти в цій грі.
Тому що ви сміливіші за них.
Ви – полум'я.

Еліна Іващенко – Get Up: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020 - фото 386126

До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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