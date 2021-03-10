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Майлі Сайрус закликала усіх вакцинуватися в новому кліпі Angels Like You
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Співачка Майлі Сайрус поділилася кліпом на трек Angels Like You з платівки Plastic Hearts. Відео знімали під час концерту Майлі перед "Супербоулом" у цьому році.
Це була одна з найбільших подій, організованих під час пандемії. На виступі були присутні вакциновані медичні співробітники. У фіналі кліпу з'являється звернення Майлі, в якому співачка закликає усіх вакцинуватися.
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"Ми всі з нетерпінням чекаємо можливості знову бути разом, і завдяки вакцинації це може статися раніше, ніж ми думаємо, тому що вакцина стає доступною. Кожен з нас може допомогти зупинити пандемію, зробивши щеплення", – говорить співачка.
Miley Cyrus – Angels Like You, дивіться новий кліп співачки:
Раніше Майлі Сайрус розповіла про те, що роль Ханни Монтани в відомому підлітковому серіалі сильно вплинула самовідчуття співачки. Своїми переживаннями вона поділилася в подкасті Еллісон Хагендорф "Spotify Rock This". Співачка знімалася у ролі Ханни Монтани на каналі Disney з 2006 по 2011 рік. Під час зйомок дівчина переконала себе в тому, що якщо ти не відома, як одна з героїнь серіалу, до тебе нікому немає діла.
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