Експерти розповіли, наскільки небезпечні нічні набіги на холодильник

Заглядати до холодильника вночі – доволі шкідлива звичка, адже зайві калорії напружують весь організм, не даючи йому повноцінно відпочити та відновитися на ранок. Німецькі дієтологи поділились кількома порадами, які допоможуть обійтись без набігів на холодильник вночі.

Іноді ви не можете по-іншому: голод змушує прокидатися і підганяє до холодильника. Це серйозний розлад або просто шкідлива звичка? Дослідження ще не прояснили це, але у науки вже є ім'я для явища: "синдром нічної їжі".

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Гормони спокушають вас перекусити опівночі?

Деякі дослідження показують, що саме гормони відіграють в цьому важливу роль. Учені встановили, що у таких людей значно знижується рівень мелатоніну – гормону, який забезпечує глибокий і безперервний сон. Цей дефіцит часто йде рука об руку з низьким рівнем гормону лептину, який відповідає за відчуття ситості: ця "взаємодія" призводить до збільшення нічного апетиту.

Ці чинники порушують сон

Крім гормонального дисбалансу, є й інші можливі причини: стрес, шум і навіть пізні інтенсивні тренування заважають організму заспокоїтися. Спробуйте щось змінити у своєму житті, аби не навідуватися до холодильника після півночі.

Ризики для здоров'я

Сон – це стан фізіологічного відновлення організму. Органи працюють на повній швидкості між 1 і 4 годинами, особливо печінка. Якщо ви прокинулися від голоду на цьому етапі, ваш метаболізм порушується. Порушення внутрішнього годинника може привести до ослаблення імунної системи, сприйнятливості до інфекцій, алергії та нездужання.

Нічне переїдання має низку ризиків для здоров'я

Що робити з пізнім голодом?

Ходіть по магазинах усвідомлено, не "збирайте" шкідливі продукти, якими легко перекусити вночі.

Встановіть невеликі бар'єри на шляху до холодильника.

Якщо у вас проблеми зі сном, вечеря повинна бути засвоюваною та містити більше вуглеводів. Макарони, картопля або рис роблять вас більш сонними.

Зменшіть стрес у повсякденному житті, вимкніть мобільний телефон і створіть заспокійливу вечірню рутину, яка допомагає розслабитися.

А також не забувайте слухати улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ. Вони дозволять вам розслабитися після важкого робочого будня ;)

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