Ці 5 продуктів бадьорять значно краще, ніж кава

Вас збадьорить не лише кава

Кава вважається одним з найкращих продуктів, який може підбадьорити. Але не тільки вона має таку властивість. До вашої уваги ТОП-5 продуктів, які можуть заткнути за пояс найпопулярніший напій у світі!

Отже, що можна додати до ранкового раціону, аби збадьоритися та запастися енергією на цілий день?

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Грейпфрут

У цьому продукті багато вітамінів і корисних вуглеводів. Завдяки цьому людина отримує пристойний заряд бадьорості та гарного настрою на весь день.

Грейпфрут бадьорить не гірше за каву

Яблука

У складі яблук міститься пектин, який є дуже корисними харчовими волокна. З їх допомогою організм краще перетравлює їжу, а також засвоює енергію. З іншого боку, яблука і пектин у них допомагають виводити токсини та шлаки.

Горіхи

Це відмінний продукт для перекусу. У складі горіхів міститься магній, мідь, рибофлавін, вітамін В2 й інші речовини, які допомагають роботі мозку. Вони підвищують концентрацію уваги та додають енергію. Важливо не забувати тільки, що продукт дуже калорійний, тому не варто переборщувати з ним.

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Банани

Банани можна назвати натуральним антидепресантом. Мало того, що продукт дуже смачний, так ще й корисний. Завдяки вітаміну В6, глюкозі, фруктозі, цінній клітковині можна істотно підбадьоритися.

Матчу

Зелений чай матчу бадьорить не гірше, ніж кава. Секрет криється у антиоксидантах і хлорофілі, що покращує травлення і відмінно бадьорить.

А ще не забувайте вмикати з самого ранку Радіо МАКСИМУМ! Насолоджуйтесь справжніми хітами та добірними жартами, які збадьорять вас не гірше, ніж філіжанка ароматної кави ;)

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