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Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
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Чоловікам, які не можуть уявити ані дня без кави, необхідно серйозно замислитися над своїм здоров'ям. Виявилося, що цей напій може неабияк впливати на чоловіче статеве здоров'я.
Медики з Великобританії висловилися про те, що пристрасть до розчинної кави може негативно вплинути на потенцію.
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Розчинну каву аж ніяк не можна назвати корисним напоєм для чоловіків, – і все через фітогормони, що містяться в ній. Саме вони здатні послаблювати потенцію.
За словами лікарів з Кембриджа, фітогормони надають на чоловічий організм дію подібну до ефекту "жіночого" гормону естрогену.
Чоловіки, які п'ють занадто багато розчинної кави, ризикують "набрати" животик і груди, які практично нагадують жіночі, а також зіткнутися з проблемами з ерекцією, – зауважили терапевти.
Кількість кави, здатна призводити до проблем з чоловічим здоров'ям, досить велика – п'ять чашок на день. На думку фахівців, натомість краще випивати одну-дві чашки кави на день – строго меленої і заварної. В такому випадку статева функція, навпаки, може зміцнитися, вважають експерти.
Примітно, що ефект від зловживання розчинною кавою на чоловіків вчені порівняли із занадто частим вживанням пива. Обидва напої, як виявилося, сприяють ожирінню чоловічої фігури за жіночим типом.
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