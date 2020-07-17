Експерти розповіли, чому ми після відеоконференцій почуваємось виснаженими

Пандемія коронавірусу і карантин повністю змінили нашу реальність, відправивши наше життя в онлайн-режим, який для багатьох триває досі. Хтось і зараз продовжує працювати з дому та спілкується з колегами лише по "Зуму". Хтось використовує відеоконференції для підтримки зв'язку з родичами.

Здавалося б, такі платформи як Zoom, повинні полегшити наше життя. Не потрібно нікуди їхати, простоювати в пробках або штовхатися у громадському транспорті. Можна вирішувати щоденні завдання, не вилазячи з піжами.

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Так чому ж, попри всі ці очевидні зручності, онлайн-конференції так виснажують? Чому, навіть не витрачаючи час і енергію на те, щоб дістатися до роботи, ви все одно почуваєтесь в кінці дня, наче вичавлений лимон?

Відповіді на ці питання, ще в розпал епідемії дали в інтерв'ю BBC Жанп'єро Петрієрі, доцент французької бізнес-школи Insead і Маріса Шаффлер, доцент Університету Клемсона.

На думку Петрієрі, для психіки людини онлайн-конференції складніші, ніж зустрічі віч-на-віч: "Так, подумки ми в цей момент разом, але тіла далеко одне від одного. Ми відчуваємо цей дисонанс, і він виснажує. у результаті під час розмови ви не можете розслабитися".

Додатковим тригером для психіки стає тиша під час онлайн-конференції. "У розмові віч-на-віч тиша є природною частиною діалогу, – пояснює Петрієрі. – Але в онлайн-конференції ви відразу починаєте нервуватися, що щось зламалося".

Відеоконференції добряче нас стомлюють

Крім того, як вважає Маріса Шаффлер, під час онлайн-конференції нам постійно здається, що всі її учасники за нами спостерігають, навіть якщо це не так. "Ви ніби на сцені, а отже, є постійний страх відповідності. Це створює зайве нервування і додатковий стрес".

Нарешті, стрес посилюється вже тим фактом, що ми спілкуємося з колегами, членами сім'ї і друзями не лицем до лиця, а за допомогою Zoom або інших аналогічних програм. Це ненормальна ситуація, і наша психіка про це не забуває.

"Відеодзвінок постійно нагадує про те, що ви втратили цих людей, нехай і на час, – коментує Петрієрі. – Коли ви бачите онлайн когось зі своїх колег, ви розумієте, що насправді мали б бути зараз разом на роботі. Це виснажує. Не важливо, інтроверт ви чи екстраверт, всі ми зараз відчуваємо занепокоєння від розриву звичних живих зв'язків".

І, звичайно, зовсім дивно для психіки те, що нині всі види соціальних зв'язків – робочі, дружні, любовні – не подані по різних районах міста, а зібрані в одну програму для онлайн-конференції. "Уявіть, що ви йдете в бар і в цьому барі одночасно спілкуйтеся зі своїм викладачем, батьками і пасією. Дивно, так? Так ось цим ми зараз і займаємося", – пояснив Петрієрі.

Так що, якщо ви відчуваєте втому після онлайн-конференції, ні в якому разі не виніть себе у цьому. Це абсолютно нормально в нинішній ситуації.

А щоб якось полегшити втому від конференцій в Zoom, експерти рекомендують по можливості скорочувати кількість відеодзвінків. Наприклад, замість конференції напишіть докладну записку з інструкціями.

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