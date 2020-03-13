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Експерти підказали, як позбутися звички чіпати обличчя

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Обличчя - фото 1
Обличчя

Зрозуміти причину, чому ми чіпаємо обличчя руками, радять психологи.

Перш за все, на думку експертів, слід зрозуміти, що ж змушує торкатися обличчя руками.

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На їх думку, у такого вчинку є всього кілька причин: люди чіпають обличчя, коли обманюють, коли відволікаються від важливої ​​справи або, коли лице дійсно свербить. Психологи також дають кілька порад, як перестати торкатися обличчя. Серед іншого, вони радять зволожувати шкіру.

Також рекомендують прибрати волосся з лоба і перестати носити лінзи, якщо вони викликають подразнення. Для любителів гаджетів, психологи радять звернути увагу на сайт Do Not Touch Your Face, який стежить за вами через камеру і вголос просить зупинитися, якщо ваші руки тягнуться до обличчя. Експерти пропонують наклеїти на руки яскраві стрічки або надіти рукавички, а також обмотати навколо шиї об'ємний шарф, який рука на шляху до лиця напевно зачепить і дасть зрозуміти мозку, що відбувається щось незвичайне.

Експерти підказали, як позбутися звички чіпати обличчя - фото 391847

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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