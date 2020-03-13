Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури

Увечері в четвер, 12 березня, до Києва з Мілана прилетів літак МАУ, трьох пасажирів якого госпіталізували з підозрою на коронавірус. Пізніше стало відомо, що результати їхніх тестів негативні – вірус невиявлений. І, проаналізувавши слова Антона Гури, розповідаємо, чому не варто панікувати!

Вчора, 12 березня, до Києва з Мілана прилетів літак МАУ PS 312. Це була одна з ключових тем минулого випуску програми "Право на владу", яка спровокувала паніку серед українців через маніпулятивні меседжі.

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Так, пряму трансляцію з місця подій у Facebook вів активіст Антон Гура. За його словами, "половина літака кашляла, багато хто з температурою". Нібито повний борт з Мілана привіз до Києва хворих на коронавірус: хворі на літаку, ніхто їх не перевіряв, всіх відпустили.

Але не варто панікувати, і ось чому. Антон Гура каже, що на борту усі кашляли-чхали. І слідом за ним Мосейчук дублює: "увесь борт кашляє". Це маніпуляція. Жодних доказів, що усі на борту кашляли-чхали немає. До того ж, зі стрімів не видно, щоб хтось кашляв. Крім цього, ведуча програми Наталія Мосейчук без жодних результатів медичних тестів робить висновок: "у літаку очевидно 3 хворих на коронавірус". Це також маніпуляція і брехня.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за підсумками дослідження швидкими тестами, коронавірус у трьох госпіталізованих невиявлений.

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