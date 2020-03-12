Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус

Введення карантину в Україні спричинило нову хвилю жартів про коронавірус. У соцмережах Facebook та Twitter активно публікують дотепні та влучні меми, які розважать вас у цей скрутний час ;)

Карантин в Україні введений на три тижні, а ВООЗ тим часом вже оголосила коронавірус пандемією. Та користувачі мережі не впадають у відчай (і це правильно!), адже сміх – перевірена зброя проти паніки. Тож дотримуйтесь поради медиків та насолоджуйтесь добіркою мемів.

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Приколи про карантин в Україні

Найчастіше у мережі обігрують звичку людей змітати з полиць супермаркетів стратегічні запаси: гречку, сіль і ... туалетний папір. А справді, куди ж без цього?) Якщо серйозно, то ми не радимо вам піддаватись панічним настроям, але й легковажити не варто. Зробити традиційні закупи принаймні на тиждень – дуже навіть доречно!

Меми про коронавірус

А ось жартівливі картинки на актуальні теми, які нагадують, що потрібно мити руки, користуватись антисептиком правильно та уникати скупчення людей.

Карантин у садочках

Зустріч пандемій

Лайфхак))

Традиційні закупи

Oleksandr Grekhov

Sashko Danylenko

Маски на вагу золота

Ціни на маски і справді зросли

Власники кілограмів гречки тепер багатії))

Нове післясвят

Зберігайте спокій та бережіть своє здоров'я!

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