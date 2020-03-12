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Карантин Коронавірус

Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус

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Мем про карантинні закупи - фото 1
Мем про карантинні закупи

Введення карантину в Україні спричинило нову хвилю жартів про коронавірус. У соцмережах Facebook та Twitter активно публікують дотепні та влучні меми, які розважать вас у цей скрутний час ;)

Карантин в Україні введений на три тижні, а ВООЗ тим часом вже оголосила коронавірус пандемією. Та користувачі мережі не впадають у відчай (і це правильно!), адже сміх – перевірена зброя проти паніки. Тож дотримуйтесь поради медиків та насолоджуйтесь добіркою мемів.

До теми: Як ефективно працювати вдома під час карантину

Приколи про карантин в Україні

Найчастіше у мережі обігрують звичку людей змітати з полиць супермаркетів стратегічні запаси: гречку, сіль і ... туалетний папір. А справді, куди ж без цього?) Якщо серйозно, то ми не радимо вам піддаватись панічним настроям, але й легковажити не варто. Зробити традиційні закупи принаймні на тиждень – дуже навіть доречно!

Меми про коронавірус

А ось жартівливі картинки на актуальні теми, які нагадують, що потрібно мити руки, користуватись антисептиком правильно та уникати скупчення людей.

Карантин у садочках - фото 391783
Карантин у садочках
Зустріч пандемій - фото 391776
Зустріч пандемій

Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391777

Лайфхак)) - фото 391775
Лайфхак))
Традиційні закупи - фото 391779
Традиційні закупи
Oleksandr Grekhov - фото 391768
Oleksandr Grekhov
Sashko Danylenko - фото 391774
Sashko Danylenko
Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391769
Маски на вагу золота - фото 391780
Маски на вагу золота
Ціни на маски і справді зросли - фото 391770
Ціни на маски і справді зросли

Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391772

Власники кілограмів гречки тепер багатії)) - фото 391771
Власники кілограмів гречки тепер багатії))
Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391784
Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391778
Нове післясвят - фото 391781
Нове післясвят

Зберігайте спокій та бережіть своє здоров'я!

Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус - фото 391782

Читайте також: Як провести карантин з користю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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