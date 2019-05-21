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Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
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Звичайно ж, науковці вирішили не винаходити велосипед, а лише підбити підсумки статистики поломок гаджетів. Підозрюємо, що ваш тип користування смартфоном також може негативно вплинути на його дієздатність. Отже, що може та виводить з ладу телефони?
На першому місці за кількістю поломок стоять фізичні ушкодження смартфона. В основному це тріснуті екрани та задні панелі. Щоб це сталося, достатньо впустити телефон з невеликої висоти, що найчастіше і відбувається. Заміна тріснутого екрана у сучасних флагманів може обійтися недешево. Іноді від пошкоджень не рятує навіть захисне скло, якому ми так звикли довіряти.
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Друга поширена помилка користувачів - довіряти рекламі і самим виробникам. Деякі з них запевняють покупців, що їх смартфони абсолютно не бояться води та мають захист за стандартом IP67 або IP68, тобто витримують тривале занурення в воду під тиском. Однак зовсім водонепроникних смартфонів немає, і робити селфі при зануренні з ними може бути небезпечно. Якщо регулярно знімати в воді, особливо морській, підвищується ризик потрапляння рідини всередину пристрою. Особливо небезпечно підводна зйомка працює в поєднанні з регулярними падіннями смартфона. В цьому випадку з'являються невеликі тріщини в корпусі, і вода ще легше проникає всередину.
На третьому місці за кількістю "смертей" смартфонів стоїть саме скупість користувачів. Якщо у дорогого смартфона зламався зарядний кабель або сам пристрій, мало хто купує оригінальні запчастини, більшість звертається до AliExpress і замовляє китайські аналоги. Але річ у тім, що найчастіше в смартфон вбудовано захист, який регулює силу струму і напругу. Якщо зарядка не рідна, можна пошкодити акумулятор або навіть весь смартфон, адже параметри струму, які подаються, не будуть збігатися з тими, під які створювався пристрій.
Ще одна звичка, яка може значно скоротити термін служби смартфона, - розряджати його в нуль. Літій-іонні акумулятори швидко втрачають свою місткість, якщо часто розряджати їх до нуля відсотків. Найкращим рішенням буде ставити на зарядку телефон, коли на ньому ще залишилося 15-20 відсотків енергії. Так ви продовжите термін служби акумулятора і самого телефона. Втім, ця теорія стосується не всіх смартфонів. Сучасні гаджети оснащені літій-полімерними акумуляторами, яких не лякає розрядка до нуля.
Не менш трепетно слід ставитися і до енергоспоживання смартфона. Він прослужить вам довше, якщо ви будете заряджати його рідше, адже у кожного акумулятора є своє число циклів заряду-розряду, після якого він значно втрачає в місткості. Знизити енергоспоживання допоможе своєчасне вимикання Wi-Fi і Bluetooth, а також закриття додатків, які можуть працювати у фоновому режимі.
Ці фактори можуть вплинути на те, скільки часу прослужить вам смартфон, але не потрібно панікувати та користуватися ним менше, ніж зазвичай. Просто зверніть увагу на те, як ви його використовуєте і чи ставитесь до гаджета так, щоби він працював якомога довше.
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