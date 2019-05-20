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Коли корисно знімати чохол зі смартфона: єдиний випадок

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Чохол може стати причиною зменшення часу автономної роботи пристрою - фото 1
Чохол може стати причиною зменшення часу автономної роботи пристрою / lmbd

Існує тільки один випадок, в якому користувачам слід знімати чохол зі своїх смартфонів. І цей випадок ніяк не пов'язаний з бактеріями.

Чохол зі смартфона дійсно слід знімати тільки у разі, якщо гаджет сильно нагрівається під час зарядки, будучи в чохлі.

І ще: Смартфони, які гріються більше за інших

Цікаво, що багато користувачів не знають про те, до якої міри нагрівається їх смартфон під час зарядки. Таким користувачам рекомендується перевірити температуру пристрою під час зарядки в чохлі і без нього. Річ у тому, що через чохли, особливо недорогі силіконові, смартфони можуть сильно нагріватися. Це вкрай негативно впливає на акумулятор. Це, у свою чергу, веде до зменшення часу автономної роботи пристрою.

Відзначимо, що це актуально абсолютно для всіх смартфонів, включаючи iPhone від Apple, моделі Huawei, Xiaomi, Samsung тощо. Всі бренди використовують ідентичні літій-іонні акумулятори, які можна перегріти.

Існує тільки один випадок, в якому користувачам слід знімати чохол - фото 328877
Існує тільки один випадок, в якому користувачам слід знімати чохол

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