Експерт зруйнувала популярні міфи про сніданок

Перший прийом їжі задає тон усьому дню. Саме від сніданку залежить енергійність і тривалість почуття насичення і навіть настрій, а також самопочуття. Але ж не всі продукти можна їсти на голодний шлунок. Які слід виключити з ранкової трапези, а яким – віддати перевагу.

Дієтолог Альбіна Коміссарова зруйнувала головні міфи про їжу натщесерце. Сніданок обріс безліччю "страшилок", які стверджують, що ті чи інші страви краще не їсти зранку. Але чи так це?

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Міф : Солодощі. Це велике навантаження на підшлункову залозу, може привести до діабету.

: Солодощі. Це велике навантаження на підшлункову залозу, може привести до діабету. Правда: цукровий діабет не виникає від поїдання солодкого, в його основі лежать інші механізми. Інше питання, що солодке вранці не дасть довгого насичення і нам знову захочеться їсти. Комбінуйте складні вуглеводи з повільними, якщо ніяк не можете без солодкого вранці.

Снідати солодким можна, але небажано

Міф : Помідори. Багаті дубильною кислотою, яка підвищує кислотність шлункового соку і може привести до виразки.

: Помідори. Багаті дубильною кислотою, яка підвищує кислотність шлункового соку і може привести до виразки. Правда: Концентрація шлункового соку чудово регулюється нашим організмом у залежності від їжі, що поступає, і вже точно ніякий продукт не в стані викликати виразку. Туди ж і цитрусові. У деяких людей томати й апельсини можуть викликати печію, в такому випадку їх краще виключати взагалі з раціону.

Якщо нема протипоказань – томати не нашкодять

Міф : Кава. Вона подразнює шлунок і збільшує навантаження на печінку.

: Кава. Вона подразнює шлунок і збільшує навантаження на печінку. Правда: Якщо у вас, як і з помідорами, немає неприємних відчуттів від кави (у будь-який час), то можете її спокійно пити натщесерце. Деяким комфортніше з молоком. Ніякого навантаження на печінку немає.

Каву зранку можна пити

Міф : Кисломолочні продукти. Вранці висока концентрація шлункового соку і пробіотики не засвоюються.

: Кисломолочні продукти. Вранці висока концентрація шлункового соку і пробіотики не засвоюються. Правда: пробіотики можна їсти у будь-який час, на їх засвоюваність ми вплинути ніяк не можемо. Намагаємося вибирати різноманітні джерела про- та пребіотиків.

Кисломолочні продукти особливо корисні

А що ж потрібно? Натщесерце краще випити склянку води, так ви збільшуєте кількість випитої рідини. Або з'їсти фрукт або овоч, так вам буде простіше досягти рекомендованої норми 5 порцій на добу.

Сніданок ж вибирайте будь-який, який вам подобається, головне, щоб він був ситним. Можна користуватися правилом "здорової тарілки": половину тарілки заповнюєте овочами, зеленню (+жири: олії, горіхи, зерна, 5-20 грамів) або ягодами/фруктами; 1/3 тарілки вуглеводи: каші, цільнозернові макарони, картопля, цільнозерновий хліб; 1/3 тарілки білки: яйця (можна спокійно їсти 2 цілі щодня), риба, птиця, молочні продукти (а краще кисло-молочні дорослим, без цукру), бобові (квасоля, нут, сочевиця, маш, зелений горошок), тофу.

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