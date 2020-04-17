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Експерт зруйнувала популярні міфи про сніданок
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Перший прийом їжі задає тон усьому дню. Саме від сніданку залежить енергійність і тривалість почуття насичення і навіть настрій, а також самопочуття. Але ж не всі продукти можна їсти на голодний шлунок. Які слід виключити з ранкової трапези, а яким – віддати перевагу.
Дієтолог Альбіна Коміссарова зруйнувала головні міфи про їжу натщесерце. Сніданок обріс безліччю "страшилок", які стверджують, що ті чи інші страви краще не їсти зранку. Але чи так це?
До теми: З чого має складатися правильний сніданок
- Міф: Солодощі. Це велике навантаження на підшлункову залозу, може привести до діабету.
- Правда: цукровий діабет не виникає від поїдання солодкого, в його основі лежать інші механізми. Інше питання, що солодке вранці не дасть довгого насичення і нам знову захочеться їсти. Комбінуйте складні вуглеводи з повільними, якщо ніяк не можете без солодкого вранці.
- Міф: Помідори. Багаті дубильною кислотою, яка підвищує кислотність шлункового соку і може привести до виразки.
- Правда: Концентрація шлункового соку чудово регулюється нашим організмом у залежності від їжі, що поступає, і вже точно ніякий продукт не в стані викликати виразку. Туди ж і цитрусові. У деяких людей томати й апельсини можуть викликати печію, в такому випадку їх краще виключати взагалі з раціону.
- Міф: Кава. Вона подразнює шлунок і збільшує навантаження на печінку.
- Правда: Якщо у вас, як і з помідорами, немає неприємних відчуттів від кави (у будь-який час), то можете її спокійно пити натщесерце. Деяким комфортніше з молоком. Ніякого навантаження на печінку немає.
- Міф: Кисломолочні продукти. Вранці висока концентрація шлункового соку і пробіотики не засвоюються.
- Правда: пробіотики можна їсти у будь-який час, на їх засвоюваність ми вплинути ніяк не можемо. Намагаємося вибирати різноманітні джерела про- та пребіотиків.
А що ж потрібно? Натщесерце краще випити склянку води, так ви збільшуєте кількість випитої рідини. Або з'їсти фрукт або овоч, так вам буде простіше досягти рекомендованої норми 5 порцій на добу.
Сніданок ж вибирайте будь-який, який вам подобається, головне, щоб він був ситним. Можна користуватися правилом "здорової тарілки": половину тарілки заповнюєте овочами, зеленню (+жири: олії, горіхи, зерна, 5-20 грамів) або ягодами/фруктами; 1/3 тарілки вуглеводи: каші, цільнозернові макарони, картопля, цільнозерновий хліб; 1/3 тарілки білки: яйця (можна спокійно їсти 2 цілі щодня), риба, птиця, молочні продукти (а краще кисло-молочні дорослим, без цукру), бобові (квасоля, нут, сочевиця, маш, зелений горошок), тофу.
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