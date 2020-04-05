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З чого має складатися правильний сніданок
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Дієтологи визначили 7 найкращих продуктів для корисного сніданку. Спробуйте поласувати!
У ранкові години людина отримує велику кількість поживних речовин, включаючи жири, клітковину, складні вуглеводи і білки, вважають дієтологи.
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Експерти назвали сім продуктів, які необхідно вживати на сніданок. Першими вказані яйця птахів, вони ідеальні для сніданку, організм отримує вітамін А, залізо і білок. Каші з різних круп анітрохи не шкодять фігурі. У списку є і житній хліб, фахівці не радять відмовлятися від нього. Злаки насичені мікроелементами, вітамінами і вуглеводами.
Молочні продукти займають четверте місце. На сніданок особливо корисно з'їдати сири, поєднуючи їх з овочами, хлібом і фруктами. Дієтологи настійно рекомендують йогурт, кефір і ряжанку, вони нормалізують процес травлення. М'ясо курки також легко засвоюється, воно містить малу кількість калорій і жирів, будучи джерелом білка. На шостому місці грейпфрут, його сік активно розщеплює жири і містить вітамін C.
Мед, який займає сьоме місце, пригнічує віруси і бактерії, його фруктоза є прекрасним джерелом енергії. Цей природний продукт дуже добре поєднується з кашами, тостами і мюслі.
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