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Дієтологи назвали найкращі варіанти сніданку

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Ідеальний сніданок виглядає так - фото 1
Ідеальний сніданок виглядає так

Сніданок є найважливішою трапезою дня, тому ним не варто нехтувати, як і продуктами, що до нього входять. Розповідаємо, яким повинен бути ідеальний сніданок для хорошого самопочуття та стрункої фігури.

Правильний сніданок дозволяє зарядитись енергією на довгий час, а також позбавляє шансів переїсти та отримати зайві кілограми. Дієтологи розповіли, якою має бути ранкова трапеза, і все не так складно, як припускають чимало людей.

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Основою будь-якого сніданку повинні бути цільнозернові продукти та смаколики з високим вмістом вітамінів групи B. Приміром, каші чи тост з цільнозерногово хліба. Їх добре доповнювати яйцями, а також жирними сортами риби.

Ідеальний сніданок виглядає так - фото 396957
Ідеальний сніданок виглядає так

Якщо вам більше подобається солодкий варіант сніданку, то до каші можна додавати фрукти, ягоди та сухофрукти, однак не варто зловживати останніми, адже вони також доволі калорійні.

А от кавою вранці краще не зловживати, адже її можна замінити какао, цикорієм та навіть звичайною склянкою води. Саме проста питна вода повинна передувати будь-якій трапезі. Ще один важливий продукт для сніданку – сир, адже він покращує роботу всієї системи травлення.

Ідеальний сніданок виглядає так - фото 396958
Ідеальний сніданок виглядає так

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Джерело: newsyou.info
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