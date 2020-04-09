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Дієтологи назвали найкращі варіанти сніданку
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Сніданок є найважливішою трапезою дня, тому ним не варто нехтувати, як і продуктами, що до нього входять. Розповідаємо, яким повинен бути ідеальний сніданок для хорошого самопочуття та стрункої фігури.
Правильний сніданок дозволяє зарядитись енергією на довгий час, а також позбавляє шансів переїсти та отримати зайві кілограми. Дієтологи розповіли, якою має бути ранкова трапеза, і все не так складно, як припускають чимало людей.
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Основою будь-якого сніданку повинні бути цільнозернові продукти та смаколики з високим вмістом вітамінів групи B. Приміром, каші чи тост з цільнозерногово хліба. Їх добре доповнювати яйцями, а також жирними сортами риби.
Якщо вам більше подобається солодкий варіант сніданку, то до каші можна додавати фрукти, ягоди та сухофрукти, однак не варто зловживати останніми, адже вони також доволі калорійні.
А от кавою вранці краще не зловживати, адже її можна замінити какао, цикорієм та навіть звичайною склянкою води. Саме проста питна вода повинна передувати будь-якій трапезі. Ще один важливий продукт для сніданку – сир, адже він покращує роботу всієї системи травлення.
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