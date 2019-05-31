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Джон Сноу лікується від алкоголізму (фото)

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Кіт важко переносить фінал серіалу Гра престолів - фото 1
Кіт важко переносить фінал серіалу Гра престолів / Pinterest

Актор з серіалу Гра престолів Кіт Харінгтон, який зіграв у ньому Джона Сноу, зараз перебуває на лікуванні в елітній клініці Prive-Swiss.

Відомо, що в клініці місяць лікування коштує 120 тисяч доларів. Актор змушений був вдатися до її послуг після того, як фінал багаторічного проекту боляче по ньому вдарив.

І ще: Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів

Він важко сприйняв те, що це був кінець, і, як результат, пристрастився до алкоголю. Дружина актора Роуз Леслі, яка зіграла в Грі престолів здичавілу Ігрітт, підтримує чоловіка і перебуває поруч з ним. Кіт займається медитацією, проходить психологічні тренінги, а також когнітивно-поведінкову терапію.

Джон Сноу лікується від алкоголізму (фото) - фото 330966

Тим часом розробники штучного інтелекту відтворили правильний, на їхню думку, фінал серіалу Гра престолів. Оригінальний фінал вони вважають нелогічним.

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Джерело: metro
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