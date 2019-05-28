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Володимир Зеленський ЗНО

Штучний інтелект розробив логічний фінал Гри престолів

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Творці серіалу хотіли уникнути прямого цитування книги Джорджа Мартіна - фото 1
Творці серіалу хотіли уникнути прямого цитування книги Джорджа Мартіна / riafan

Розробники штучного інтелекту відтворили правильний, на їхню думку, фінал серіалу Гра престолів. Оригінальний фінал вони вважають нелогічним.

У роботі науковці використовували апаратно-програмний комплекс, за допомогою якого встановили "неправильну послідовність" відзнятих серій.

І ще: Реакція акторів Гри престолів на фінал: емоційне відео

Розробники вважають, що творці серіалу хотіли уникнути прямого цитування останньої книги Джорджа Мартіна. Однак, якби сюжет розвивався логічно, то спочатку Дейенеріс мала б знищити Королівську гавань, дізнавшись про зраду Серсеї. Далі Варіс мав би влаштувати змову проти неї і поплатитися життям.

Слідом за цим може йти вбивство Джоном Сноу королеви Дейенеріс, а далі страта самого Джона Сноу. Що ж стосується Короля Ночі, то він мав би бути знищений Браном.

Бран Старк - фото 330420
Бран Старк

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Джерело: rg
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