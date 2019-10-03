Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія

Джокер – найголовніший ворог Темного лицаря. У повнометражних картинах він з'являвся п'ять разів, включаючи новий фільм "Джокер", прем'єра якого відбулась 3 жовтня. Згадуємо всі кіновтілення лиходія!

Сізар Ромеро

Кіно: серіал "Бетмен" (1966-1968), повнометражний фільм (1966)

Серіальний Джокер з класичного ТВ-шоу 60-х потрапив в категорію кіноджокерів тільки тому, що в 1966 році був випущений повнометражний фільм "Бетмен", де і засвітився Джокер Сізара Ромеро.

Плюси. У ті часи настільки безглузда акторська гра могла викликати сміх. Та й зараз дехто може усміхнутися, дивлячись на найгіршого Джокера в кіно.

Мінуси. Фактично все: починаючи від незграбного гриму вусів і закінчуючи самим образом. Джокер Ромеро більше схожий на надокучливого жартівника, ніж на серйозного лиходія.

Джек Ніколсон

Кіно: Бетмен (1989)

Одночасно найказковіший і найжорстокіший фільм про Бетмена, де вже досвідчений і талановитий Джек Ніколсон приміряв на себе роль головного ворога Темного лицаря і навіть подарував йому історію походження.

Плюси. Показати становлення героя було хорошою ідеєю. Таємничість ворога Бетмена – це теж добре, але тут історію зробили більш особистою. Джек Ніколсон фактично ідеально втілив образ божевільного клоуна і вбивці. Чудовий гардероб, фірмові гаджети Джокера і чорний гумор. Це справді найстрашніший Джокер в кіно. Він намагається лякати і вміло це робить. Найкраща сцена – де він заманює людей величезною сумою грошей на парад, а після влаштовує теракт, розпорошуючи отруту, що вбиває всіх навколо. Ось це в дусі Джокера. Не просто вбити, а зробити це ефектно.

Мінуси. Все ж Ніколсон за типажем був досить спірним вибором – уже немолодий (52 роки), повненький і невисокий (177 см). Але те, як прописаний і зіграний персонаж, затьмарило ці недоліки. Ці, але не дивну фінальну конфронтацію. Коли Джокер зіткнувся віч-на-віч з Бетменом, він майже не пручався – лише безупинно блазнював. І це було б логічно проти Бетмена, який не вбиває. Але у Бетмена Кітона з цим проблем не було. Він спокійно знищував поплічників Джокера. До того ж, у нього особиста вендета з Джокером, адже саме він, ще будучи простим бандитом Джеком Нап'єром, убив батьків Брюса Вейна.

Хіт Леджер

Кіно: Темний лицар (2008)

Найгучніше втілення Джокера в історії. Реалістичний погляд на всесвіт Бетмена від Крістофера Нолана, який підкорив весь світ. Спочатку громадськість не дуже дружелюбно прийняла факт, що Джокера буде грати Хіт Леджер. Майже ніхто не вірив, що він зможе, адже його послужний список мало кого вражав. Але з виходом першого тизера думка змінилася, а вже після смерті актора незадовго до прем'єри і виходу фільму почалося справжнє безумство.

Хіт Леджер отримав посмертно "Оскар", "Золотий Глобус", "Сатурн", приз "Британської академії" та "Гільдії акторів MTV Movie Awards".

Плюси. Хіт Леджер довів, що його підхід до зображення класичного лиходія незвичайний і оригінальний. Вічний сарказм при похмурій гримасі, моторошні шрами і гордовитість. Він відбивав страхи сучасної людини. Ця лице тероризму, яке прагне анархії. Одних він лякав, інших приваблював, але цей лиходій назавжди увійшов в історію кінематографу.

Мінуси. Перша і найдрібніша претензія – надто вже грим в поєднанні з зачіскою Джокера нагадував героя фільму "Ворон" (теж за коміксами), та й поведінка лиходія місцями схожа на Еріка Дрейвена. Критики звернули увагу на це, хоче це не так важливо. Викликає питання інше – мотивація поплічників Джокера: люди переходять на його сторону, хоча він спокійно вбиває своїх партнерів.

Чому ж йому підкоряються психи? Відповідь проста: Джокер – НЕ псих. Він намагається косити під нього, але все розуміє. Не імпульсивний і не божевільний. Він повністю заточений під планування кожної деталі, знає, чого хоче, і йде до цього. Його казки про хаос та інше не змінюють справу. Джокер хотів довести свою теорію Бетмену, хотів зламати дух міста – й ідеально втілив свій план.

Джаред Лето

Кіно: Загін самогубців (2016)

У новій гілці розвитку фільмів за коміксами DC з'явився такий проєкт, як "Загін самогубців". Загін лиходіїв на службі уряду. І оскільки там була присутня Харлі Квінн, то туди вирішили запхнути і Джокера. Його роль довірили вокалісту 30 Seconds to Mars, оскароносному актору Джареду Лето. І, щоб ще більше підігріти інтерес до фільму, автори вирішили надати Джокеру настільки кричущого виду, наскільки це можливо. Платинові зуби, тату та накачаний прес... Він катається на Lamborghini, володіє клубом, та й взагалі – успішний і знаменитий гангстер. А ще – він одержимий Харлі Квін.

Плюси. Нетиповий образ популярного лиходія. Яскравий, стильний і місцями страшний. Плюс – він точно псих. Сцена з Монстром Т явно про це говорить. Джокер провокує персонажа на комплімент на адресу Харлі, а після того звинувачує гостя у зазіханні на його дівчину і вбиває його.

Мінуси: Джокер в фільмі абсолютно непотрібний елемент. Не дарма жартували, що в трейлерах його було більше, ніж в самій картині. У Лето і так була невелика роль, а при монтажі її ще більше скоротили. У результаті – вийшли жалюгідні сім хвилин, третина з яких екшн-сцени.

Хоакін Фенікс

Кіно: Джокер (2019)

Перший сольний фільм про великого лиходія, знятий в ще більш реалістичній манері, ніж у Крістофера Нолана. Справжнісінька драма про походження клоуна-психопата.

Плюси: Хоакін Фенікс – геніальний актор. Настільки різнопланових артистів в світі дуже мало. Він однаково переконливо грав тирана-імператора в "Гладіаторі", сором'язливого флегматика у "Воно", алкоголіка-сектанта в "Майстрі", а образ Джокера – це найкраща з перерахованих вище ролей. Окремої відзнаки вартує фірмовий сміх.

Мінуси. Від Джокера тут тільки назва. Сам персонаж на ім'я Артур Флек протягом майже всього фільму – жертва і невдаха. Його принижують і ображають, а потім він ображається і дає відсіч кривдникам. Усе. Ніякого великого лиходія, ніяких планів – просто помста кільком людям. Повна трансформація Артура відбувається лише наприкінці фільму. При цьому він не намагається вести за собою людей, адже у нього свої справи. Цей Джокер просто ображений, тому навряд чи він зміг би стати гідним противником Бетмена.

А який Джокер є вашим улюбленим?

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