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Мінус 23 кг та втрата розуму: як Хоакін Фенікс готувався до ролі Джокера
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Американський актор Хоакін Фенікс, який грає головну роль у новому фільмі про Джокера, розповів, як проходила підготовка до зйомок. Найвідоміший антигерой коміксів вже у жовтні з'явиться на екранах.
44-річний американський актор Хоакін Фенікс поділився деталями знімального процесу одного із найобговорюваніших фільмів року. Саме роль Джокера змусила зірку добряче попітніти та перевтілитись. Критики вже оцінюють нову екранізацію, як одну із найкращих.
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І це не дарма, адже сам Хоакін доволі добре вписується образ, однак йому довелось дуже швидко скинути більш як 23 кілограми. Такі різкі зміни, звісно ж, позначилися і на психіці. А от вишенькою на торті став коронний сміх Джокера, над яким актор працював місяцями.
"Сміх Джокера має бути ледь не хворобливим. Думаю, це частина його особистості, яка виривається назовні. Ще мені здається, що ми всі вже знаємо, що таке сміх Джокера, але в цьому фільмі він буде відчуватись по-новому. Я думав, що у мене не вийде відтворити його. Я відпрацьовував його один, а потім попросив Тодда (Філліпса – режисера) прийти послухати мене. Мені треба було відрепетирувати перед кимось. Було дуже незручно. Це зайняло у мене багато часу", – зізнається актор.
І поки колишній виконавець ролі одного із найкрутіших ворогів Бетмена Джаред Лето на знімальному майданчику повністю ставав Джокером і робив капості, то Хоакін зізнався, що вирішив не давати персонажу симптомів якихось конкретних психічних розладів, а хотів зберегти у ньому таємницю.
"Його боротьба у пошуках щастя, тепла та любові – ось, що вабило мене у цьому персонажі. Я відчув Джокер з різних боків. У перші дні зйомок він був одним, а в останній – зовсім іншим. Він постійно розвивався. У мене раніше ніколи не було такого досвіду", – додав Фенікс.
Нагадаємо, що новий фільм "Джокер" хоч і знайомить з уже відомим героєм коміксів, однак відчутно відрізняється від історії DC не лише за сюжетом. Нова стрічка показує, як можна стати антагоністом не через чан з хімікатами, а реальне жорстоке суспільство. Прем'єра фільму в Україні запланована на 3 жовтня.
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