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Джіджі Хадід стала героїнею фешн-гри в новому ролику Vogue

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Джіджі Хадід грає в комп'ютерну гру з собою в головній ролі - фото 1
Джіджі Хадід грає в комп'ютерну гру з собою в головній ролі

Американський Vogue випустив відео, в якому модель Джіджі Хадід пограла у гру з самою собою в ролі персонажа. У ній вона сходила до магазину по продукти, приготувала пасту, прогулялася містом і навіть політала у небі разом з єдинорогом.

І все це Джіджі Хадід робить у речах з останніх колекцій Proenza Schouler, Celine, Gucci, Noir Kei Ninomiya й інших брендів.

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"Привіт усім, ласкаво просимо на мій диван. Сьогодні я тут, щоб зіграти у відеогру Gigi Play Fashion, всередині якої ми зберемо кілька класних образів для цього сезону", – каже Джіджі у ролику.

Раніше Белла Хадід показала оригінальну зачіску на обкладинці Vogue. Супермодель Белла Хадід не боїться експериментів зі стилем і зачісками, тому навіть в новій зйомці для іспанського Vogue постала в дуже незвичайному образі.

Нагадаємо, восени Джіджі Хадід стала мамою вперше. Вона народила доньку, яку назвала Хаї – на честь своєї бабусі Хайри.

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