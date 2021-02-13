Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Белла Хадід показала оригінальну зачіску на обкладинці Vogue

  • 19
Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Супермодель Белла Хадід не боїться експериментів зі стилем і зачісками, тому навіть в новій зйомці для іспанського Vogue постала в дуже незвичайному образі.

Хадід крокувала світовими подіумами в різних образах, але такою Беллу ми ще не бачили.

І ще: Наталя Могилевська засвітила розкішне декольте у мереживі

На обкладинці модель позувала в луці від Prada: чорно-білому об'ємному пальті, водолазці з вирізами, світло-жовтих туфлях і з маленькою ніжно-рожевою сумочкою в руках. Не менше вразив її б'юті-образ: волосся моделі укладене у великі локони, забрані наверх.

Над модним образом зірки попрацювала стиліст Патті Вілсон, а за її зачіску відповідав стиліст з волосся Еван Фраусто. Результатом спільної роботи Белла залишилася дуже задоволена і подякувала усім причетним до модної зйомки.

Белла Хадід показала оригінальну зачіску на обкладинці Vogue - фото 447600

Це цікаво: Розкута Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram свіжою інтимною фотосесією (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1364
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • Вчора, 13:45
  • 392
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3679
Загрузка...
Новини