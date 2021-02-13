Белла Хадід показала оригінальну зачіску на обкладинці Vogue

Супермодель Белла Хадід не боїться експериментів зі стилем і зачісками, тому навіть в новій зйомці для іспанського Vogue постала в дуже незвичайному образі.

Хадід крокувала світовими подіумами в різних образах, але такою Беллу ми ще не бачили.

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На обкладинці модель позувала в луці від Prada: чорно-білому об'ємному пальті, водолазці з вирізами, світло-жовтих туфлях і з маленькою ніжно-рожевою сумочкою в руках. Не менше вразив її б'юті-образ: волосся моделі укладене у великі локони, забрані наверх.

Над модним образом зірки попрацювала стиліст Патті Вілсон, а за її зачіску відповідав стиліст з волосся Еван Фраусто. Результатом спільної роботи Белла залишилася дуже задоволена і подякувала усім причетним до модної зйомки.

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