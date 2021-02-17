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Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні

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Кім Кардашян в купальнику - фото 1
Кім Кардашян в купальнику

Зірка Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги публіки через пікантне фото в купальнику. Ця красуня завжди готова до пляжного сезону!

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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І нове фото Кім не стало винятком з правил, адже на ньому вона позує у тілесному купальнику, який лише підкреслює апетитні форми моделі. Але найбільше увагу привернув до себе не лише кадр, а й підпис: "Я справді соромлюсь".

Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні - фото 448141
І в це важко повірити, зважаючи на недавню фотосесію Кардашян для власного бренду спіднього:

Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні - фото 448139

Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні - фото 448140

Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні - фото 448142

Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні - фото 448143

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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