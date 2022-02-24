Дві треті світу з нами: Байден про санкції проти Росії

У четвер, 24 лютого, президент США Джо Байден провів брифінг. На ньому він розповів про санкції проти Росії та відповів на низку запитань журналістів.

Відразу ж обмовимося, що деякі теми Джо Байден намагався усіляко уникнути. Але наполегливість журналістів таки допомогла вибити від нього відповіді на питання, які зараз особливо турбують Україну та весь світ. Коротко про те, що заявив президент США, читайте на Радіо MAXIMUM!

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Передовсім він зауважив, що Володимир Путін завдав непоправного болю українському народу. А він, за словами Байдена, за 30 років показав, що нікому не дозволить забрати їхню країну.

Він додав, що весь світ зараз прикутий до того, що робить Путін та його оточення. І вже ні для кого не є секретом, що він ніколи не мав на меті турбуватися про безпеку, адже його головна ціль сьогодні – побудова імперії.

Джо Байден підкреслив, що військові США їдуть в Європу, щоб гарантувати безпеку союзників. Мовиться про НАТО. Також він дав дозвіл на розміщення додаткових військових у Німеччині. Президент США додав, що усі готуються до наступних кроків, які допоможуть підтримати союзників та Україну. Натомість він зауважив, що військових США на території нашої країни не буде.

Які санкції наклали США на Росію

Мовиться про санкції проти російських банків. Зокрема – ВТБ, який має 250 мільярдів доларів активів.

Зокрема – ВТБ, який має 250 мільярдів доларів активів. Також Байден підкреслив про розширення списку російських еліт, які потрапили під санкції.

Крім того, США обмежать здатність влади Росії діяти у доларах, євро та ієні.

Що ж стосується SWIFT, то відключення Росії від цієї платіжної системи може стати наступним кроком. Наразі ж рішення не прийняли.

Дивіться відео брифінгу Джо Байдена:

Джо Байден поспішив заспокоїти українців та весь світ: "Санкції які запроваджує світ значно перевершують відключення SWIFT. Дві треті світу з нами".

Зауважимо, що раніше в Європі закликали відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT за початок повномасштабного вторгнення в Україну. Проте країни поділилися на два табори: одні підтримують цю ініціативу, інші – ні. Серед останніх ті, для кого таке рішення може мати негативні економічні наслідки.

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