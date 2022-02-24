В Україну приїхав Шон Пенн, щоб розповісти світу правду про війну з Росією

Американський актор та кінорежисер, лауреат премії Оскар Шон Пенн зараз в Україні. Він приїхав до Києва як документаліст.

Американський актор, кінорежисер, сценарист та продюсер, лауреат премії Оскар не злякався загострення ситуації в нашій країні та приїхав, щоб продовжити знімати своє документальне кіно про Україну, пише armyinform.

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Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну, – зазначили в Офісі президента

Актор вже поспілкувався з журналістами та українськими військовими.

В Офісі додали, що Пенн демонструє мужність, якої не вистачає багатьом іншим, зокрема західним політикам. Режисер уже приїжджав до України у листопаді 2021 року. У рамках підготовки документального фільму він побував у Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.

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