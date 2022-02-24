"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну

Росія думала за лічені години захопити Україну, але історія, яку б там лекцію не читав Володимир Путін, нічого їх не вчить. Україна – міцний горішок. І це доводить той факт, що взяти нашу країну просто так ворогові не вдалося. За це військовим і подякував Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.

Він опублікував потужний пост на своїй сторінці у фейсбуці. У ньому він не лише подякував військовим, а й наголосив на тому, що ворог вмиється власною кров'ю.

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"Шановні генерали, офіцери, сержанти та солдати. Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають", – написав він.

Також він подякував Українському Народу за довіру, допомогу та молитви. Не забув він про міжнародних партнерів, які усіляко підтримують нашу країну у цей непростий для неї час.

"Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки й оборони дає гідні відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров'ю! За нами правда. З нами Бог. І перемога буде за нами", – підкреслив він.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на базі обласних державних адміністрацій створюватимуться військові адміністрації. Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Читайте за посиланням, що передбачає відповідний указ.

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