Світові лідери вимагають відключити Росію від системи SWIFT: але країни ЄС розділилися

В Європі закликають відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT за початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише CNN.

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Однак, країни ЄС розділилися щодо того, чи робити цей крок, чи ні. Високопоставлені джерела в ЄС повідомили, що в країнах-членах існує розрив між такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які хочуть SWIFT як частину пакету санкцій, а також такими країнами, як Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр, які мають міцніші економічні зв'язки з Росією і не хочуть, щоб SWIFT включали в нові санкції.

Що це значить? Відключення Росії від SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або з неї. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Світові лідери вимагають відключити Росію від системи SWIFT

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що разом із союзниками країна готує на погодження масштабні санкції проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну.

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