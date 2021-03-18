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Дуа Ліпа повторила образ Наомі Кемпбелл у мінісукні Versace: спокусливе фото

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Дуа Ліпа знялася у спокусливій мінісукні - фото 1
Дуа Ліпа знялася у спокусливій мінісукні

Співачка Дуа Ліпа опублікувала в інстаграмі серію фото, на яких вона позує в блискучій мінісукні Versace з різнокольоровими метеликами та розрізом на стегні. Майже таке ж у 1999 році на показі італійського бренду носила модель Наомі Кемпбелл.

Свій образ Дуа Ліпа завершила сріблястими босоніжками на високих підборах зі шнурівкою в античному стилі (теж від Versace) і манікюром з метеликами, схожими на ті, що прикрасили її плаття. Серію спокусливих фото красуня виклала на своєму інстаграмі.

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Нагадаємо, кілька днів тому Дуа Ліпа стала володаркою премії "Греммі" у номінації "Кращий вокальний поп-альбом". Перемогу їй принесла платівка "Future Nostalgia".

Дуа Ліпа обожнює приміряти відверті та провокативні образи. Раніше вона знялася у сексуальному боді з шовку синього кольору. Також на ній був чорний корсет. Доповнити образ співачка вирішила за допомогою чорних колготок і високих чобіт на шпильці.

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