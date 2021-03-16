Пенелопа Крус кардинально змінила імідж (фото)

Відома 46-річна актриса, зірка фільмів Ескобар і Бандитки Пенелопа Крус з настанням весни вирішила оновити свій імідж і зробила трендову стрижку, викликавши захоплення у шанувальників. Давайте подивимося, як виглядає красуня зараз!

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографії, на яких позує з новою зачіскою.

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Актриса обстригла свої розкішні довгі локони і зробила довгий боб з освітленим пасмами, і ця зачіска справжній тренд весни-2021. Кадри зірка зробила за лаштунками зйомок рекламної кампанії косметичного бренду Lancôme. Свій новий образ Пенелопа Крус підкреслила яскравою помадою і чорним топом з відвертим декольте, а зверху накинула шубку бежевого відтінку.

До слова, публікація знаменитості зібрала понад 462 тисячі лайків і безліч коментарів від шанувальників, які відзначили, що нова стрижка робить її образ молодим і стильним.

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