Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року

Церемонія вручення Греммі 2021 встигла здивувати шанувальників музики не лише новим форматом проведення через панедмію, а й переможцями. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.

63 церемонія нагородження Греммі пройшла у ніч на 15 березня у доволі незвичайному форматі. Захід довелось перенести через погіршення ситуації з коронавірусом у Каліфорнії, тож перед глядачами постали 5 сцен, щоб дотримуватись правил безпеки.

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Лідером за кількістю номінації у 2021 стала розкішна Beyonce, яка була претенденткою на 9 статуеток, з яких 4 таки зуміла забрати з собою. До слова, зірка цим встигла опинитись в історії премії, адже до неї ніхто не міг похизуватись такою кількістю номінацій.

А от титул найкращої поп-пісні року завоював британець Гаррі Стайлз зі своїм треком "Watermelon Sugar". Біллі Айліш також не залишилась без нагород, адже забрала статуетку за саундтрек до нового фільму про Бонда "No Time To Die".

Повний список переможців на Греммі 2021:

Пісня року: I CAN'T BREATHE - H.E.R. & Tiara Thomas

I CAN'T BREATHE - H.E.R. & Tiara Thomas Альбом року: FOLKLORE - Taylor Swift

FOLKLORE - Taylor Swift Запис року : EVERYTHING I WANTED - Billie Eilish

: EVERYTHING I WANTED - Billie Eilish Найкращий новий виконавець : MEGAN THEE STALLION

: MEGAN THEE STALLION Найкраще сольне поп-виконання: WATERMELON SUGAR - Harry Styles

WATERMELON SUGAR - Harry Styles Найкраще поп-виконання дуетом або групою: RAIN ON ME - Lady Gaga & Ariana Grande

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом : AMERICAN STANDARD - James Taylor

: AMERICAN STANDARD - James Taylor Найкращий вокальний поп-альбом : FUTURE NOSTALGIA - Dua Lipa

: FUTURE NOSTALGIA - Dua Lipa Найкращий танцювальний запис: 10% - Kaytranada ft. Kali Uchis

10% - Kaytranada ft. Kali Uchis Найкращий танцювальний/електронний альбом: BUBBA -

BUBBA - Kaytranada

Найкращий сучасний інструментальний альбом: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL - Snarky Puppy

LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL - Snarky Puppy Найкраще рок-виконання: SHAMEIKA - Fiona Apple

Найкраще метал-виконання: BUM-RUSH - Body Count

BUM-RUSH - Body Count Найкраща рок-пісня: STAY HIGH - Brittany Howard

STAY HIGH - Brittany Howard Найкращий рок-альбом: THE NEW ABNORMAL - The Strokes

THE NEW ABNORMAL - The Strokes Найкращий альтернативний альбом: FETCH THE BOLT CUTTERS - Fiona Apple

FETCH THE BOLT CUTTERS - Fiona Apple Найкраще R&B виконання: BLACK PARADE - Beyoncé

BLACK PARADE - Beyoncé Найкращий R&B трек: BETTER THAN I IMAGINED - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

BETTER THAN I IMAGINED - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson Найкраще традиційне R&B-виконання: ANYTHING FOR YOU -

ANYTHING FOR YOU - Ledisi

Найкращий R&B-альбом: BIGGER LOVE - John Legend

BIGGER LOVE - John Legend Найкраще реп-виконання: SAVAGE - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

SAVAGE - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé Найкращий реп-трек: Megan Thee Stallion - Savage

Megan Thee Stallion - Savage Найкращий реп-альбом: KING'S DISEASE - Nas

Найкращий світовий альбом: WICE AS TALL - Burna Boy

WICE AS TALL - Burna Boy Найкращий музичний супровід до візуальних медіа: JOJO RABBIT - (Various Artists), Taika Waititi

JOJO RABBIT - (Various Artists), Taika Waititi Найкращий саундтрек до візуальних медіа: JOKER - Hildur Guðnadóttir

JOKER - Hildur Guðnadóttir Найкраща пісня створена для візуальних медіа: NO TIME TO DIE - Billie Eilish

NO TIME TO DIE - Billie Eilish Найкраще музичне відео: BROWN SKIN GIRL - Beyoncé, Blue Ivy & WizKid

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