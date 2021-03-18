Забудь про зелений: Біллі Айліш кардинально змінила стиль

Поп-зірка Біллі Айліш розпрощалась зі своєю яскравою зачіскою та здивувала шанувальників новим образом. Так у співачки починається нова ера не лише у життя, а й у творчості

19-річна американська співачка Біллі Айліш рішуче змінила свій образ, чим неабияк вразила своїх фанатів. Першими кадрами у новому амплуа дівчина поділилась на своєму профілі в Інстаграмі, де у неї понад 78 мільйонів підписників.

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Тепер замість переходу з яскраво-зеленого у чорний Біллі обрала натуральний блонд та гривку. Як раніше зізнавалась зірка, чимало людей діставали її питаннями, чи не пора зробити "нормальний" колір волосся, але вона готувалась до "нової ери" у своїй творчості. Тож таке оновлення стилю викликало захват не лише через те, що Біллі пасує, а й тому, що незабаром вийдуть її свіжі треки. До слова, новенькі кадри стрімко набирають популярність, тож можуть навіть стати найпопулярнішими в Інстаграмі.

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