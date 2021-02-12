Дуа Ліпа показала сміливий кадр у звабливому боді

Відома британська співачка Дуа Ліпа знялася в пікантному образі. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, співачка нечасто радує фанатів відвертими знімками.

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Знаменитість позує в сексуальному боді з шовку синього кольору. Також на ній надітий чорний корсет. Образ зірки доповнений чорними колготками і високими чобітьми на шпильці. Фанати співачки оцінили її нове фото. Знімок встиг набрати вже понад 3,8 мільйона лайків.

Відзначимо, що у 2019 році на церемонії Grammy Awards, Дуа Ліпа отримала відразу дві нагороди: в категоріях Найкращий новий виконавець і Найкращий танцювальний запис за сингл Electricity.

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