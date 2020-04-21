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Дружина-красуня боксера Берінчика вразила фото в джакузі
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Український боксер, чемпіон Денис Берінчик не сумує й навіть похвалився в мережі Instagram небезпечним знімком, хлопець опублікував фото з рушницею.
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Дівчина в Stories Instagram показала, як купається в джакузі, похизувавшись шикарними спортивними формами. Ось це по-справжньому "домашній" карантин.
Варто нагадати, що чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) показав, де купує корисні фрукти під час карантину в країні. На своїй сторінці в Instagram Берінчик опублікував фото, де показав свою зупинку в Обухові, щоб купити яблука і груші.
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