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Коронавірус Карантин

Дружина-красуня боксера Берінчика вразила фото в джакузі

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Ліана Фіщук - фото 1
Ліана Фіщук / instagram

Український боксер, чемпіон Денис Берінчик не сумує й навіть похвалився в мережі Instagram небезпечним знімком, хлопець опублікував фото з рушницею.

Також не дає собі "засохнути" і його дружина красуня

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Дівчина в Stories Instagram показала, як купається в джакузі, похизувавшись шикарними спортивними формами. Ось це по-справжньому "домашній" карантин.

Ліана Фіщук - фото 399351
Ліана Фіщук

Варто нагадати, що чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (13-0, 7 КО) показав, де купує корисні фрукти під час карантину в країні. На своїй сторінці в Instagram Берінчик опублікував фото, де показав свою зупинку в Обухові, щоб купити яблука і груші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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